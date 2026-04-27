25日(現地時間)に行われたブンデスリーガ第31節マインツ戦は、バイエルン・ミュンヘンの課題を浮き彫りにした。



最終的には4-3で勝利を収めたものの、マインツに前半だけで3失点を許す苦しい展開。特に2失点目と3失点目は敵陣でのボールロストからのカウンター攻撃によるものであり、ハイラインのディフェンスの背後にあるスペースをつかれた。



28日にUEFAチャンピオンズリーグ(CL)準決勝1stレグで対戦するパリ・サンジェルマン(PSG)の前線にはワンチャンスでゴールを決められるアタッカーが揃っている。彼らにハイラインの背後をカウンター攻撃で狙われれば、バイエルンとしては苦しい試合展開になる可能性がある。





そのため、マインツ戦の試合後にハリー・ケインはカウンター対策として攻守の素早い切り替えの重要性を強調している。「ボールを失った後にゲーゲンプレスを上手く仕掛けることができない、相手のカウンターにしっかりと対応できない、奪ったボールをすぐにまた失ってしまうといったことがあれば、PSGは恐ろしく危険な相手になるだろう」(ドイツ紙『Bild』より)また、バイエルンのOBであるマルクス・バッベル氏もカウンター対策がPSG戦の結果を大きく左右することになると予想している。「PSGに対してマインツ戦のようなプレイをしてはいけない。あのようなミスをすれば、バイエルンは自滅するだろう。私はPSGの試合を何度か観戦しているが、彼らは日増しに良くなっている。今の彼らはリーグフェーズの頃とは別のチームであり、そのパフォーマンスは間違いなく上がっている」PSG戦まで残り2日。果たしてヴァンサン・コンパニ監督はどのような対策を講じるのだろうか。