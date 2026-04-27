4人組K-POPアイドルグループのaespa（エスパ）が、4月25日と26日に日本・東京ドームで「2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN 」を開催。東京ドーム公演では9万4千人を動員し、熱気に包まれた日本ドームツアーの有終の美を飾った。

しかしそんな中、メンバーのあるショットが物議を醸している――。

問題の投稿は、24日、人気メンバーWINTER（ウィンター）が来日中、自身のインスタグラムにアップしたもの。

全17枚の写真で構成された投稿には、都内の路地でポーズを決めるウィンターの姿が並ぶ。忙しいスケジュールの合間に夜の散歩を楽しんでいる、一見いつも通りの“雰囲気ショット”に見えるが、投稿4枚目や15枚目の写真では、民家の玄関前の段差に座り込んでいる様子がうかがえる。自宅前に置かれた傘や植え込みなどもしっかり写っていて、「これは個人宅の敷地内では？」と指摘されているのだ。

これに対し、Xや同投稿のに寄せられた日本語のコメントでは、

《めっちゃ人の家で撮ってるじゃん》

《可愛いけど、人の家の前に座るのは日本ではあまりマナーがよくないよ》

《カフェが隣にあるように見えるけど、ウィンターが座ってるところは思いっきり人の家の表札が見えるところ、敷地の階段で撮影してるよね？》

《他人の家の表札が写った写真を投稿することはマナー違反》

《人の家の玄関に座って写真撮ってるからヒヤヒヤ…もし聖地巡礼とかで人が集まってきてしまったら迷惑にならない？》

など、撮影マナーを懸念する声が相次いだ。

「写っている情報を見ると、渋谷区のカフェ近くで撮影されたもののようです。座り込んでいる玄関は、カフェの隣にあるオーナーの自宅と見られています。時間帯的にも、撮影の許可をとったとは考えにくいでしょう。ほかの写真では、自宅の表札まで写り込んでしまっていて、位置の特定ができるような場所で“背景を私物化”していることに批判の声がでています」（芸能ライター、以下同）

日本人の反応に対して、一部海外ファンからは“そんなことで騒ぎすぎ”と、擁護の声もあるようだ。しかし、日本のファンは懸念が尽きないようで……。

「aespaといえば、‘22年5月にメンバー・ニンニンが購入を報告した『原爆キノコ雲ランプ』騒動や、’25年10月に『W Korea』主催で開催された『乳がん啓発パーティー』での態度などをはじめ、何かと炎上が続いているグループ。ファンは『インスタ写真大丈夫そ？』『ヒヤヒヤする』と、もはや叩くというより、その奔放さが心配な温度感になっているようです」

aespaは、‘27年にかけて北南米や欧州を回るワールドツアーが予定されている。デビューから6年目、ますますプロ意識が問われ続ける――。