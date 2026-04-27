アイプチ®マスカラ夏限定色登場♡透明感まつげを叶える新色速報

ひとえ・奥ぶたえさんの目もと悩みに寄り添う「アイプチ®」の人気マスカラから、夏だけの限定色が登場します。2026年5月15日（金）より数量限定で発売される新色〈ジェリーブルージュ〉は、海の中を漂うクラゲから着想を得た幻想的なカラー。透明感と繊細なきらめきをまといながら、ぱっちり印象の上向きまつげを叶えてくれる注目アイテムです♡

夏限定色ジェリーブルージュに注目

今回登場する限定色〈ジェリーブルージュ〉は、深みのあるブルーをベースに、透け感のある発色へ仕上げた特別カラー。

重たく見えがちな寒色系マスカラとは違い、まつげ1本1本をくっきり見せながら、軽やかで洗練された印象を演出します。

さらに、ブルー・シルバー・オレンジの3色の大粒パールを高配合。白くくすみやすいまつげにもクリアな輝きを与え、自然なツヤ感と立体感をプラスしてくれます。

夏の日差しの下でも美しく映える、透明感たっぷりの目もとに。

アイプチ®ひとえ・奥ぶたえ用マスカラ



価格：1,320円（税込）

カラー：全1色〈ジェリーブルージュ〉

毛穴パテ職人限定ラベンダーで透明感UP♡春夏の崩れ知らず美肌へ

カールキープ＆にじみにくさも優秀

見た目の可愛さだけでなく、機能性の高さも人気の理由。独自技術により、アイラッシュカーラーで仕上げたカールを塗った瞬間に固定し、1日中きれいな上向きまつげをキープします。

汗・涙に強いウォータープルーフ、皮脂に強いオイルプルーフ、こすれに強いスマッジプルーフ処方で、夏のメイク崩れ対策にもぴったり。

まばたきによるにじみまで防いでくれるので、暑い季節でも頼れる存在です。

また、目頭から目尻まで塗りやすい〈なぎなた型ブラシ〉を採用。まぶたに隠れやすい短いまつげまでしっかりキャッチし、繊細で美しいセパレートまつげへ導きます。

発売日と購入方法をチェック

2026年5月15日（金）より、全国のバラエティストアとイミュ公式オンラインストアで数量限定発売。さらに、2026年5月22日（金）からはAmazon.co.jp、楽天市場でも販売開始されます。

なくなり次第終了となるため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

※2026年5月22日（金）よりAmazon.co.jp、楽天市場でも発売開始。なくなり次第終了となります。一部お取り扱いのない店舗がございます。

夏の目もとに透明感をひとさじ♡

汗や皮脂が気になる季節こそ、機能性と可愛さを兼ね備えたコスメを選びたいもの。

アイプチ®の限定マスカラ〈ジェリーブルージュ〉は、ぱっちり見せと透明感メイクを同時に叶えてくれる優秀アイテムです。

繊細なきらめきをまとったブルーまつげで、いつものメイクをぐっと新鮮にアップデートしてみてはいかがでしょうか♡