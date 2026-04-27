⾳楽フェス＜LIVE AZUMA 2026＞が10⽉17⽇および18⽇の2日間、福島県福島市のあづま総合運動公園 / 福島あづま球場で開催される。今年5周年を迎える同フェスの第一弾出演アーティストが発表となった。

出演が決定したのは、MONGOL800、湘南乃⾵、新しい学校のリーダーズ、GENIC、SPECIAL OTHERS、レトロリロン、OddRe:、Tribe Sampler Collective -Nujabes Tribute Set-といった8組だ。

＜LIVE AZUMA＞にはライブ以外の楽しみも充実。マーケット・ワークショップのエリア“PARK LIFE”は今年も⼊場無料で開催される。東北ラーメンブース“東北拉麺屋台村”をはじめ、福島を中⼼とした東北を彩る約120店舗以上が集まるほか、キッズ向けのコンテンツ、ARTが楽しめる空間などが、あづま総合運動公園 / 福島あづま球場を盛り上げる。

チケットのオフィシャル1次先⾏は本⽇4⽉27⽇より。駐⾞券セットは1次先⾏までの受付となる。また、今年からエッジの尖ったラインアップが揃う“PARK STAGE”のみ⼊場可能なチケットも登場する。

■音楽フェス＜LIVE AZUMA 2026＞

10⽉17⽇(⼟) 福島・あづま総合運動公園 / 福島あづま球場

10⽉18⽇(⽇) 福島・あづま総合運動公園 / 福島あづま球場

open10:00 / start11:00 ※予定

〒960-2158 福島県福島市佐原字神事場1番地 ▼出演者 ※AtoZ

新しい学校のリーダーズ / GENIC / MONGOL800 / OddRe: / レトロリロン / 湘南乃⾵ / SPECIAL OTHERS / Tribe Sampler Collective -Nujabes Tribute Set- / and more… ▼チケット

◯2⽇通し券 ⼀般￥24,500 / 中⾼⽣￥14,000

◯1⽇券 ⼀般￥13,500 / 中⾼⽣￥7,900 ◯⼤駐⾞場駐⾞券[1台分]+⼊場券セット

◯⽊陰広場駐⾞場駐⾞券[1台分]+⼊場券セット

◯サイクル⺠家園駐⾞券[1台分]＋⼊場券セット

→2⽇通し券 ⼀般1枚￥30,500 / 1⽇券 ⼀般1枚￥16,500 ◯場外臨時駐⾞場駐⾞券[1台分]＋⼊場券セット：2⽇通し券 ⼀般1枚￥29,500 / 1⽇券 ⼀般1枚￥16,000 ◯⼤駐⾞場駐⾞券

◯⽊陰広場駐⾞場駐⾞券

◯サイクル⺠家園駐⾞券

→2⽇通し券￥6,000 / 1⽇券￥3,000 ◯場外臨時駐⾞場駐⾞券：2⽇通し券￥5,000 / 1⽇券￥2,500

◯⼤駐⾞場バイク券：2⽇通し券￥4,000 / 1⽇券￥2,000

◯PARK STAGE⼊場券：1⽇券のみ￥7,900

◯朝イチ整理券 ※後⽇受付開始：1⽇券のみ￥2,500 ※全て税込

※駐⾞券セット券は本先⾏のみの受付となります。以降の先⾏／⼀般発売での追加販売はございません。

※券種により複数枚2/3/4枚セット販売有り 【オフィシャル1次先⾏】

受付期間：4/27(⽉)正午〜5/6(⽔祝)23:59

受付URL：https://eplus.jp/live-azuma/ 主催：LIVE AZUMA実⾏委員会 (福島テレビ株式会社 / 株式会社クリエイティブマンプロダクション / 株式会社フライング・ベコ)