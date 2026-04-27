シント=トロイデンMF伊藤涼太郎がボレー弾

ベルギー1部シント=トロイデンは現地時間4月26日にプレーオフ1第5節でメレヘンと対戦し、4-1で勝利を収めた。

先発したMF伊藤涼太郎は後半30分に左クロスからボレーシュートを叩き込んで今季9得点目をマーク。勝利に貢献し、マン・オブ・ザ・マッチ（MOTM）にも選出された。

日本人選手8選手が所属するシント=トロイデンはGK小久保玲央ブライアン、DF谷口彰悟、MF山本理仁、MF松澤海斗、伊藤、FW後藤啓介の6人が先発に名を連ねた。後半38分には今冬に新加入のFW新川志音が途中出場し、新天地デビューを飾った。

前半は相手に先制を許す展開となり苦しんでいたが、前半終了間際に同点ゴールを奪うと、後半立ち上がりの5分に途中出場のMFライアン・マーレンのゴールで勝ち越しに成功。さらに1点を加えて迎えた同30分に伊藤がクロスからダイレクトボレーでダメ押しゴールを決めた。

ベルギーメディア「HBVL」では伊藤の試合後インタビューの様子が伝えられている。今季二桁得点に王手をかけた28歳のMFはMOTMについて「自分とは思ってなかったし、他の選手もそれに値する活躍をしていたなと思います」と一言。そして前半は流れがよくなかったが、そこから逆転したことについては「相手のプレッシャーにちょっとびびってしまったというか。そんなに来てなかったのに自分たちは焦ってしまっていた。後半はそこをうまく立て直して、そんなに焦らずにボールをしっかりとつなごうという話をしました」と語った。

現在3位のシント=トロイデンは来季のヨーロッパリーグ出場権獲得が現実味を帯びてきた。伊藤は「見えてきてますけど、3位ってのをうまくキープしつつ、あわよくば2位、1位とチャンピオンズリーグのところまで（狙いたい）」とさらに上を見据えつつ、「（サポーターをヨーロッパに）連れていきたいなと思います」と意気込みを語った。

現在28歳の伊藤は今季限りでクラブとの契約が満了を迎えることもあり、ドイツのクラブからの関心など移籍の噂も伝えられている。そうしたなかでリポーターから「（ヨーロッパには）伊藤も一緒に？」と含みのある質問を向けられると、伊藤は「わからない。どうなるか見てみよう」と笑みを浮かべながら答えていた。（FOOTBALL ZONE編集部）