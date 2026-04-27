２７日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、いよいよりん（見上愛）と直美（上坂樹里）が看護学校に入学。ラストシーンに「怖い」などの声が上がった。

梅岡女学校付属看護婦養成所に入学したりんと直美。同級生は他に５人。父も兄弟も医者だといい、周囲をクールな目で見ている優等生気質の多江（生田絵梨花）。３２歳の最年長でキリスト教信者の喜代（菊池亜希子）、日本橋呉服屋の四女で、看護婦の衣装に憧れてやってきたしのぶ（木越明）、青森からやってきた２０歳のトメ（原嶋凛）らが寮内で自己紹介をする。

早速、気の強い多江と直美が言い争いをしかかり、りんが「ちょっとどうしちゃったの直美さん。多江さんも、そんな怖い顔してたら余計、病人が具合悪くなりますよ」などと間を取り持つも、多江は「は？」と表情を強張らせる。

すると突然、自己紹介をしていなかったゆき（中井友望）が立ち上がり「ナイチンゲール女史は、深い慈しみを持つ優しい人ですわ！」などと絶叫。ここでこの日の放送は終わってしまった。

公式ＨＰによると、ゆきは「子爵の娘。ナイチンゲールに憧れて、それまで通っていた梅岡女学校から看護婦養成所に転入。おっとりしているが、危なっかしいピュアさがある」と紹介されている。

ネットでもこの突然の終わり方に「なに！？なんか終わり方こわい」「強火のナイチンゲールオタクの匂いが…」「最後の人、なんかヤバそうだなぁ」「やばいやばい、最後に出たゆきさんが１番めんどうくさそーｗｗ」「どうした！？最後」「最後にやべえのが…」と話題をさらっていた。