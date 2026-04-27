【イリヤスフィール・フォン・アインツベルン ウエディング水着ver.】 予約受付期間：4月27日10時～6月16日23時59分まで 2027年1月 発売予定 価格：20,900円 【美遊・エーデルフェルト ウエディング水着ver.】 予約受付期間：4月27日10時～6月16日23時59分まで 2027年1月 発売予定 価格：20,900円

フリューは、同社高品質ホビーブランド「F:NEX」よりフィギュア「イリヤスフィール・フォン・アインツベルン ウエディング水着ver.」と「美遊・エーデルフェルト ウエディング水着ver.」を4月27日より予約受付を開始する。発売は2027年1月を予定し、価格は各20,900円。また、2体セットも登場し、価格は39,820円となっている。

本商品は劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」よりイリヤことイリヤスフィール・フォン・アインツベルンと美遊・エーデルフェルトをウエディング水着姿で1/7スケールフィギュア化したもの。

それぞれ、ウエディング水着イラストをもと立体化され、可憐で華やかなイリヤ、落ち着きと上品さを感じさせる美遊が表現されている。

透明感のあるドレスが上品で幻想的な雰囲気を演出し、ドレス全体のシワの表現や立体感、軽やかになびく布は柔らかさを感じる造形となっている。ベールには淡く色味を加えたグラデーションが施され、花やレース模様などの細かな装飾も丁寧に造形されている。

イリヤスフィール・フォン・アインツベルン ウエディング水着ver.

予約受付期間：4月27日10時～6月16日23時59分まで

2027年1月 発売予定

価格：20,900円

美遊・エーデルフェルト ウエディング水着ver.

予約受付期間：4月27日10時～6月16日23時59分まで

2027年1月 発売予定

価格：20,900円

(C)ひろやまひろし・TYPE-MOON／KADOKAWA／劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」製作委員会