初コラボだってーー！！【ファミマ】限定♡「新作アイス」

人気洋菓子店【銀座コージーコーナー】のシリーズ累計9億個を突破したシュークリームと、人気No.1ケーキが、まさかのアイスに大変身！？ そんな心躍るコラボが実現したのが【ファミリーマート】。今回は、思わずストックしたくなる注目の「新作アイス」をご紹介します。見た目も可愛く、ひと口で気分が上がりそう。

アイデアとセンスが光る！

1つ目は、「ワッフルコーンで表現してるのが面白い」と@miki__iceさんが感想を投稿した「銀座コージーコーナー監修 ワッフルコーンジャンボシュークリーム」。なめらかなアイスクリームに、コーンのサクサク感が合わさって、最後まで飽きずに食べられそう。価格は\348（税込）。

素材にもこだわった本格的な味わい

アイスは2色巻きで見た目も魅力的。黄色のカスタードアイスには、高品質としても知られるマダガスカル産バニラビーンズを使用。白はホイップアイスで、公式サイトによると「コクとミルク感が楽しめる」のだとか。

人気No.1ケーキがアイスに！

実際に味わった@miki__iceさんが「思った以上にショートケーキ」とコメントするのは「銀座コージーコーナー監修 苺のショートケーキサンド」\268（税込）。思わず手が伸びそうな可愛いパッケージも要チェックです。

隠れた苺ソースがアクセント

果肉感のある苺ソースは、見た目と味わいのアクセント。真っ白なホイップアイスを、スポンジケーキをイメージした生地でサンドした一品は、食べ応えもありそう。ワンハンドでも食べられそうなので、家事や仕事の合間のおやつにおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miki__ice様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N