不二家「母の日スイーツ」苺のロールケーキ、たっぷり苺のケーキ、苺のフラワーケーキなど【一覧・価格】
不二家は、母の日スイーツ＆ギフトを、全国の不二家洋菓子店で5月8日より3日間限定で販売する。また、ティーギフトは4月27日発売。
【写真】不二家の2026「母の日」ケーキ
■「母の日 苺のロールケーキ」
家族みんなで切り分けてシェアできる、母の日のお祝いにぴったりの華やかな苺のロールケーキ。スポンジにミルキーミルクシャンテリークリームと苺を巻き込み、サイドにホワイトチョコフレークをまぶしました。上面には苺を3粒、スマイルマークチョコ、母の日ペコちゃんデザインのマカロン皮を飾り、お祝いの食卓を彩る。
※母の日ペコちゃんデザインのマカロン皮は別添でお渡し
2026年5月8日（金）〜10日（日）の3日間限定販売
税込2700円、長さ約143ミリ
■「母の日 たっぷり苺のケーキ」
スポンジに軽いタイプのカスタードクリームとミルキーシャンテリークリームを重ね、シロップ漬け苺をサンドした。上面には苺とスマイルマークチョコを飾りました。苺の味わいをたっぷり楽しめるスイーツ。
2026年5月8日（金）〜10日（日）の3日間限定販売
税込1728円、直径約90ミリ
■「母の日 苺のフラワーケーキ」
ビスキュイ生地を巻いた可愛らしい苺のケーキ。中には軽いタイプのカスタードクリームとシャンテリークリーム、ベリーソースをしのばせた。上面は苺とクリームのバラの花絞りで華やかに仕上げた。
2026年5月8日（金）〜10日（日）の3日間限定販売
税込745円
■「母の日 チョコレートのフラワーケーキ」
ココアのビスキュイ生地を巻いたかわいらしいケーキ。中には軽いタイプのカスタードクリームとチョコシャンテリークリーム、ベリーソースをしのばせた。上面は生チョコとクリームのバラの花絞りを飾った、チョコ好きの方にぴったりのケーキ。
2026年5月8日（金）〜10日（日）の3日間限定販売
税込745円
■「ペコちゃんのアップルティー」「ペコちゃんのピーチティー」
やさしいリンゴとカモマイルの香りにほのかな酸味を味わいながら、ほっと一息つきたいときにおすすめです。ギフトとしてもおすすめの商品。
2026年4月27日（月）発売 税込864円
■「ペコちゃんのピーチティー」
甘いピーチの香りとやさしいハーブの甘味が、ティータイムに優雅なひとときを彩る。
2026年4月27日（月）発売 税込864円
【写真】不二家の2026「母の日」ケーキ
■「母の日 苺のロールケーキ」
家族みんなで切り分けてシェアできる、母の日のお祝いにぴったりの華やかな苺のロールケーキ。スポンジにミルキーミルクシャンテリークリームと苺を巻き込み、サイドにホワイトチョコフレークをまぶしました。上面には苺を3粒、スマイルマークチョコ、母の日ペコちゃんデザインのマカロン皮を飾り、お祝いの食卓を彩る。
※母の日ペコちゃんデザインのマカロン皮は別添でお渡し
2026年5月8日（金）〜10日（日）の3日間限定販売
税込2700円、長さ約143ミリ
スポンジに軽いタイプのカスタードクリームとミルキーシャンテリークリームを重ね、シロップ漬け苺をサンドした。上面には苺とスマイルマークチョコを飾りました。苺の味わいをたっぷり楽しめるスイーツ。
2026年5月8日（金）〜10日（日）の3日間限定販売
税込1728円、直径約90ミリ
■「母の日 苺のフラワーケーキ」
ビスキュイ生地を巻いた可愛らしい苺のケーキ。中には軽いタイプのカスタードクリームとシャンテリークリーム、ベリーソースをしのばせた。上面は苺とクリームのバラの花絞りで華やかに仕上げた。
2026年5月8日（金）〜10日（日）の3日間限定販売
税込745円
■「母の日 チョコレートのフラワーケーキ」
ココアのビスキュイ生地を巻いたかわいらしいケーキ。中には軽いタイプのカスタードクリームとチョコシャンテリークリーム、ベリーソースをしのばせた。上面は生チョコとクリームのバラの花絞りを飾った、チョコ好きの方にぴったりのケーキ。
2026年5月8日（金）〜10日（日）の3日間限定販売
税込745円
■「ペコちゃんのアップルティー」「ペコちゃんのピーチティー」
やさしいリンゴとカモマイルの香りにほのかな酸味を味わいながら、ほっと一息つきたいときにおすすめです。ギフトとしてもおすすめの商品。
2026年4月27日（月）発売 税込864円
■「ペコちゃんのピーチティー」
甘いピーチの香りとやさしいハーブの甘味が、ティータイムに優雅なひとときを彩る。
2026年4月27日（月）発売 税込864円