香港競馬の一大イベント、香港チャンピオンズデーの7R・チャンピオンズマイル（G1、芝1600メートル）は26日、シャティン競馬場で14頭で争われ、ヒュー・ボウマン（45）騎乗のマイウィッシュ（セン5＝ニューナム、父フライングアーティ）が直線、追い比べでズバッと差し切った。

日本馬はシュトラウスが12着、1番人気ジャンタルマンタルは13着で、くしくも当時3歳で参戦した24年香港マイルと同じ着順となった。

▼武井師（12着シュトラウス）今回はしまい反応できなくて、ジョッキーも「力みが強くて反応できなかった」と言っていました。そこは直さないといけないのですが、競馬の形としては、見た目上はだいぶまともになってきていますし、競馬に向かうまでのメンタルなども凄く成長しています。あとは最後の競馬の中で、いかにリラックスできるか、というところをつくっていけたらいいと思います。

▼モレイラ（12着シュトラウス）残念ながら少し行きたがって序盤でエネルギーを使ってしまったし、直線に向かうところでも前が詰まってしまいました。最後は余力があまり残っていませんでした。

▼高野師（13着ジャンタルマンタル）体の張りや見た目も良くて、状態の良さを感じてはいたのですが、レースが終わってみると、もう少し覇気があっても良かったかもしれません。

▼川田（13着ジャンタルマンタル）まずは無事にゴールまで走ってくれたことに感謝しています。実績を積み、自信を持って挑んだ2度目の香港なので、この走り、この結果になってしまったことが非常に残念です。