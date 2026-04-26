＜思春期・反抗期＞中学生、反抗がひどくてわが子なのに嫌いになりそう！同じ経験をした人はいる？
お子さんが中学生くらいになると反抗期を迎え、親の言うことを聞かなくなることもあるでしょう。そのような時期とわかっていたとしても、わが子の反抗にうまく対応できないこともあるかもしれません。ママスタコミュニティに、中学1年生の娘さんの反抗期がひどく、「本気で嫌いになりそう」として悩み相談が寄せられていました。
『ここ最近、態度の悪さが一段とひどくなりました。暴言や暴力などの問題行動は家庭でも学校でもありません。しかし話しかけても他人行儀でそっけない態度、避けるような感じです。普通に話しかけても無言で俯いたり首を振るか、余程のことがない限り声も出しません。小さい頃から手がかかるほうでしたが、一生懸命向き合い育ててきました。その結果がこの態度なのかと思うと虚しく悲しく、娘のことが苦手、嫌いになりそうです。同じような経験をされた方はいらっしゃいますか？』
反抗期の子が嫌いになりそうな親はたくさんいるよ！
『うちもひどいと思っていたけれど、周りはもっとすごかった。タバコを吸う、追試をすっぽかす、怒られたら「じゃ、学校に行ってあげない」と逆ギレ、ネットでパパ活、下の子の脇腹をいきなり蹴り上げるなどなど。不機嫌くらい可愛いもんなんだなと感じた』
『うちの息子なんか勝手に高校をやめて5年くらい帰ってこなかった。たまに家で寝ているなと思ったら急に怒り出す。トイレで叫んでいると思ったら、トイレの壁を殴って穴を開けたもん。娘は毎晩ネットゲームで遅刻続き。注意したら、私の財布からお金を抜いて制服と鞄を持って家出。ネットカフェ難民みたいなことをしていた』
今回の投稿では、実際にわが子の反抗期についてさまざまな体験談が寄せられていました。タバコやお酒、親や先生への暴言、暴力、家の物を壊す、家出をするなど、さまざまな反抗が挙げられています。
こうした例を見ると、娘さんのそっけない態度や話しかけても無言で俯くといった状況は「全然可愛いもの」と感じるママたちがいました。あまり大きな声では言えませんが、投稿者さんも他の子どもの反抗期を知ると、「うちの子はまだまだマシなほうだ」、「これくらいの反抗期なら別に問題ない」と思って乗り越えられるかもしれません。
中学生の反抗期はとても健全！だってストレス社会だもの
『うちも中1。今は勉強がすごく難しくなっているよね。宿題も半端なく多い。大人でも音を上げてしまいそうな量が出ている。中学を卒業するまで我慢するしかない』
『いくら大事に育てたとしても、親と関わりたくない時期はあるでしょ。反抗期は自我を確立する大事な過程だよ。娘さんは健全に成長してる証拠』
『私は、子どもたちに反抗期がきたときに「よしよし、まともに育ってるじゃん」と自信のなかった子育てを肯定された気持ちになったよ』
反抗期がくることは、子どもの成長過程において健全な証拠という考え方もあります。今まで当たり前だと思っていたことに疑問を持ったり抵抗したりすることで、本当に自分のやりたいことや正しいことを身をもって学ぶことができているはずです。もちろん反抗期がこなかったからといって健全ではないということではありません。
また中学生は勉強や部活に忙しいだけではなく、友達同士の人間関係や恋愛、進学や大人になる不安、体の成長などいろいろなことが重なる時期。ストレスを抱えて精神的に不安定になった結果、一番身近な親に反抗的な態度を取ることは、自然なことではないでしょうか。わが子が反抗期を迎えたとき、「ちゃんと育っている」と自分の子育てを肯定的に捉えられたというママもいました。投稿者さんの娘さんもしっかり育っているということですから、悲観的になる必要はなさそうです。
親はどっしりと構えて、いつも通りに接することが大事
『反抗期が過ぎればまた話しかけてこれるように、普段と変わらない態度で応対するほうがいいのだと思う。反抗期はいつかは終わるんだから』
『暴言、暴力がないならいいとしましょうよ。今まで通り一生懸命、娘さんと向き合ってください。終わるときはきます。私、次男の反抗期時期には、1週間口を聞かなかったことがあります。そして、その原因はきれいさっぱり忘れています』
『うちは受験モードになったら急に落ち着いたよ』
投稿者さんは「このままでは娘のことが嫌いになりそう」と言っているくらいですから、娘さんにも話しかけないようにしたり、不安な表情を見せたりしているのではないでしょうか。しかし乳幼児のイヤイヤ期がずっと続くことがないのと同じように、思春期の反抗も永遠に続くものではないでしょう。
暴言や暴力など行き過ぎた言動がない限り、親は子どもの反抗的な態度を受け止めて、いつも通りの態度を取ることが大切ではないでしょうか。そうすれば子どももいつかは、「親に反抗するのはよくない」という反省に至るかもしれません。娘さんの反抗期は健全なこと、そしていつか終わることとして、今まで通りに娘さんと接していくのがよさそうですね。
文・AKI 編集・こもも