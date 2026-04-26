　●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

　　※4月17日信用買い残の4月10日信用買い残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1568銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<9501> 東電ＨＤ 　　　　　9,618　　100,727　　 46.97
２．<285A> キオクシア 　　　　5,378　　 10,965　　　9.53
３．<7011> 三菱重 　　　　　　3,927　　 20,864　　 18.60
４．<5016> ＪＸ金属 　　　　　3,272　　 15,879　　　9.00
５．<5803> フジクラ 　　　　　3,197　　 14,560　　　4.41
６．<7012> 川重 　　　　　　　2,681　　 18,599　　 18.27
７．<7013> ＩＨＩ 　　　　　　1,610　　 20,145　　 21.53
８．<543A> ＡＲＣＨＩＯ 　　　1,373　　　9,514　　　7.69
９．<6479> ミネベア 　　　　　1,318　　　2,328　　 22.07
10．<7276> 小糸製 　　　　　　1,300　　　2,829　　 38.29
11．<8306> 三菱ＵＦＪ 　　　　1,022　　 35,236　　 17.58
12．<5401> 日本製鉄 　　　　　1,021　　 34,472　　 20.81
13．<8058> 三菱商 　　　　　　　935　　　5,114　　　5.88
14．<8001> 伊藤忠 　　　　　　　891　　　7,287　　 12.00
15．<547A> ムニノバＨＤ 　　　　851　　 13,252　　 36.84
16．<2884> ヨシムラＨＤ 　　　　769　　　1,578　　　7.87
17．<9021> ＪＲ西日本 　　　　　695　　　2,753　　 95.94
18．<6753> シャープ 　　　　　　686　　　7,132　　　2.86
19．<9602> 東宝 　　　　　　　　686　　　2,099　　 14.76
20．<3436> ＳＵＭＣＯ 　　　　　644　　　2,882　　　3.29
21．<2914> ＪＴ 　　　　　　　　627　　　2,968　　 15.31
22．<5802> 住友電 　　　　　　　602　　　3,192　　 21.28
23．<9509> 北海電 　　　　　　　589　　　6,428　　　2.25
24．<7389> あいちＦＧ 　　　　　583　　　2,496　　 15.44
25．<8604> 野村 　　　　　　　　583　　 13,931　　 17.82
26．<4062> イビデン 　　　　　　569　　　1,905　　　3.59
27．<6954> ファナック 　　　　　566　　　3,095　　 14.35
28．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　　　　　533　　　6,034　　 14.24
29．<2146> ＵＴ 　　　　　　　　524　　　6,056　　　5.05
30．<8303> ＳＢＩ新生銀 　　　　524　　 12,167　 1689.93
31．<6315> ＴＯＷＡ 　　　　　　517　　　3,484　　 14.03
32．<6920> レーザーテク 　　　　486　　　1,462　　　3.10
33．<3861> 王子ＨＤ 　　　　　　455　　　2,393　　 15.00
34．<2379> ディップ 　　　　　　447　　　　656　　　3.98
35．<7735> スクリン 　　　　　　441　　　1,684　　　8.60
36．<9201> ＪＡＬ 　　　　　　　434　　　3,807　　 26.08
37．<8267> イオン 　　　　　　　411　　　5,352　　　2.54
38．<5938> ＬＩＸＩＬ 　　　　　407　　　2,712　　　6.58
39．<8031> 三井物 　　　　　　　386　　　2,371　　　9.54
40．<8410> セブン銀 　　　　　　371　　　8,316　　　1.78
41．<8766> 東京海上 　　　　　　362　　　2,785　　 21.02
42．<6965> ホトニクス 　　　　　362　　　4,341　　 15.71
43．<1911> 住友林 　　　　　　　343　　　3,265　　 58.11
44．<8714> 池田泉州ＨＤ 　　　　339　　　1,470　　　4.22
45．<4911> 資生堂 　　　　　　　338　　　　953　　　1.65
46．<5801> 古河電 　　　　　　　331　　　1,519　　　1.60
47．<8088> 岩谷産 　　　　　　　321　　　1,406　　 27.42
48．<9503> 関西電 　　　　　　　314　　　1,585　　 13.53
49．<5411> ＪＦＥ 　　　　　　　314　　　3,430　　　7.40
50．<4022> ラサ工 　　　　　　　296　　　1,618　　　9.12

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