信用残ランキング【買い残増加】 東電ＨＤ、キオクシア、三菱重
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※4月17日信用買い残の4月10日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1568銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9501> 東電ＨＤ 9,618 100,727 46.97
２．<285A> キオクシア 5,378 10,965 9.53
３．<7011> 三菱重 3,927 20,864 18.60
４．<5016> ＪＸ金属 3,272 15,879 9.00
５．<5803> フジクラ 3,197 14,560 4.41
６．<7012> 川重 2,681 18,599 18.27
７．<7013> ＩＨＩ 1,610 20,145 21.53
８．<543A> ＡＲＣＨＩＯ 1,373 9,514 7.69
９．<6479> ミネベア 1,318 2,328 22.07
10．<7276> 小糸製 1,300 2,829 38.29
11．<8306> 三菱ＵＦＪ 1,022 35,236 17.58
12．<5401> 日本製鉄 1,021 34,472 20.81
13．<8058> 三菱商 935 5,114 5.88
14．<8001> 伊藤忠 891 7,287 12.00
15．<547A> ムニノバＨＤ 851 13,252 36.84
16．<2884> ヨシムラＨＤ 769 1,578 7.87
17．<9021> ＪＲ西日本 695 2,753 95.94
18．<6753> シャープ 686 7,132 2.86
19．<9602> 東宝 686 2,099 14.76
20．<3436> ＳＵＭＣＯ 644 2,882 3.29
21．<2914> ＪＴ 627 2,968 15.31
22．<5802> 住友電 602 3,192 21.28
23．<9509> 北海電 589 6,428 2.25
24．<7389> あいちＦＧ 583 2,496 15.44
25．<8604> 野村 583 13,931 17.82
26．<4062> イビデン 569 1,905 3.59
27．<6954> ファナック 566 3,095 14.35
28．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 533 6,034 14.24
29．<2146> ＵＴ 524 6,056 5.05
30．<8303> ＳＢＩ新生銀 524 12,167 1689.93
31．<6315> ＴＯＷＡ 517 3,484 14.03
32．<6920> レーザーテク 486 1,462 3.10
33．<3861> 王子ＨＤ 455 2,393 15.00
34．<2379> ディップ 447 656 3.98
35．<7735> スクリン 441 1,684 8.60
36．<9201> ＪＡＬ 434 3,807 26.08
37．<8267> イオン 411 5,352 2.54
38．<5938> ＬＩＸＩＬ 407 2,712 6.58
39．<8031> 三井物 386 2,371 9.54
40．<8410> セブン銀 371 8,316 1.78
41．<8766> 東京海上 362 2,785 21.02
42．<6965> ホトニクス 362 4,341 15.71
43．<1911> 住友林 343 3,265 58.11
44．<8714> 池田泉州ＨＤ 339 1,470 4.22
45．<4911> 資生堂 338 953 1.65
46．<5801> 古河電 331 1,519 1.60
47．<8088> 岩谷産 321 1,406 27.42
48．<9503> 関西電 314 1,585 13.53
49．<5411> ＪＦＥ 314 3,430 7.40
50．<4022> ラサ工 296 1,618 9.12
株探ニュース
※4月17日信用買い残の4月10日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1568銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9501> 東電ＨＤ 9,618 100,727 46.97
２．<285A> キオクシア 5,378 10,965 9.53
３．<7011> 三菱重 3,927 20,864 18.60
４．<5016> ＪＸ金属 3,272 15,879 9.00
５．<5803> フジクラ 3,197 14,560 4.41
６．<7012> 川重 2,681 18,599 18.27
７．<7013> ＩＨＩ 1,610 20,145 21.53
８．<543A> ＡＲＣＨＩＯ 1,373 9,514 7.69
９．<6479> ミネベア 1,318 2,328 22.07
10．<7276> 小糸製 1,300 2,829 38.29
11．<8306> 三菱ＵＦＪ 1,022 35,236 17.58
12．<5401> 日本製鉄 1,021 34,472 20.81
13．<8058> 三菱商 935 5,114 5.88
14．<8001> 伊藤忠 891 7,287 12.00
15．<547A> ムニノバＨＤ 851 13,252 36.84
16．<2884> ヨシムラＨＤ 769 1,578 7.87
17．<9021> ＪＲ西日本 695 2,753 95.94
18．<6753> シャープ 686 7,132 2.86
19．<9602> 東宝 686 2,099 14.76
20．<3436> ＳＵＭＣＯ 644 2,882 3.29
21．<2914> ＪＴ 627 2,968 15.31
22．<5802> 住友電 602 3,192 21.28
23．<9509> 北海電 589 6,428 2.25
24．<7389> あいちＦＧ 583 2,496 15.44
25．<8604> 野村 583 13,931 17.82
26．<4062> イビデン 569 1,905 3.59
27．<6954> ファナック 566 3,095 14.35
28．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 533 6,034 14.24
29．<2146> ＵＴ 524 6,056 5.05
30．<8303> ＳＢＩ新生銀 524 12,167 1689.93
31．<6315> ＴＯＷＡ 517 3,484 14.03
32．<6920> レーザーテク 486 1,462 3.10
33．<3861> 王子ＨＤ 455 2,393 15.00
34．<2379> ディップ 447 656 3.98
35．<7735> スクリン 441 1,684 8.60
36．<9201> ＪＡＬ 434 3,807 26.08
37．<8267> イオン 411 5,352 2.54
38．<5938> ＬＩＸＩＬ 407 2,712 6.58
39．<8031> 三井物 386 2,371 9.54
40．<8410> セブン銀 371 8,316 1.78
41．<8766> 東京海上 362 2,785 21.02
42．<6965> ホトニクス 362 4,341 15.71
43．<1911> 住友林 343 3,265 58.11
44．<8714> 池田泉州ＨＤ 339 1,470 4.22
45．<4911> 資生堂 338 953 1.65
46．<5801> 古河電 331 1,519 1.60
47．<8088> 岩谷産 321 1,406 27.42
48．<9503> 関西電 314 1,585 13.53
49．<5411> ＪＦＥ 314 3,430 7.40
50．<4022> ラサ工 296 1,618 9.12
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