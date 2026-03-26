セブン‐イレブン抹茶スムージー登場♡濃厚＆上品な2種を飲み比べ

本格的な抹茶の味わいを気軽に楽しめる新作が登場♡セブン‐イレブンの人気シリーズ「セブンカフェ スムージー」から、2種類の抹茶スムージーが発売されます。老舗茶問屋のこだわり抹茶を使用した贅沢な一杯は、香り・旨み・見た目の美しさまで魅力たっぷり。抹茶好きさんは見逃せない注目ドリンクです♪

宇治抹茶の濃厚な旨みを堪能

「宇治抹茶スムージー」389円（税込420.12円）は、京都・祇園の老舗茶問屋北川半兵衞商店の抹茶を使用。

日光を遮って育てた茶葉ならではの、深い旨みと上品な香りが特長です。濃厚ながらも後味はすっきりとしていて、ひんやりとしたのどごしが心地よい一杯。

鮮やかなグリーンカラーも美しく、見た目からも癒されます。

発売日・販売エリア

4月21日（火）：福島県、関東

4月28日（火）：北海道、東北（福島県を除く）、新潟県、東海の一部

5月5日（火）：九州

5月12日（火）：関西、中国・四国、沖縄県

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香り広がる贅沢抹茶スムージー

「香り広がる抹茶スムージー」389円（税込420.12円）は、静岡の老舗茶商丸七製茶の抹茶を使用。

茶葉の栽培から加工までこだわり抜いた抹茶は、ふわっと広がる香りと豊かな風味が魅力。すっきりとした味わいで、抹茶初心者でも飲みやすい仕上がりです。

発売日・販売エリア

4月28日（火）：東海の一部、長野県、山梨県、北陸

話題の人気スムージーが再登場

過去に大阪・関西万博の店舗で販売された際には、1日合計1,000杯以上売れるほどの人気を記録した抹茶スムージー。全国発売時もSNSで「濃くて美味しい」「毎日飲みたい」と話題になりました。

今回の新作は、その人気を受けてさらに進化。抹茶ブームと健康志向のニーズに応える、今こそ楽しみたい一杯です。

自分好みの抹茶を見つけて♡

セブン‐イレブンの抹茶スムージーは、濃厚派も香り重視派も満足できる2種類のラインナップが魅力。

手軽に本格的な抹茶体験ができるので、ちょっとしたご褒美やリフレッシュにもぴったりです♪

エリアごとの発売となるため、見かけたらぜひ早めにチェックして、自分好みの一杯を楽しんでみてくださいね♡