2024年にグラビアデビュー、その後セクシー女優に転身し、史上最高の作品売り上げを更新し続けている瀬戸環奈さんのFLASHデジタル写真集「瀬戸環奈 BUNNY NUDE」「瀬戸環奈 夜に逢いましょう」「瀬戸環奈 愛おしくて」がリリースされました。



【写真】Jカップの新星・瀬戸環奈さん ヌード写真集が発売前重版決定！

2025年のデビュー以来、No.1セクシー女優として輝き続けるセトカンこと瀬戸環奈さん。2025年は女優別の年間売上1位獲得、出演全作が年間売上ベスト20にランクインするなど、数々の伝説を残しました。そんなセトカンのデジタル写真集が3冊同時に登場です。「BUNNY NUDE」は本人も「初めてかも」と語るセクシー過ぎるバニーガールコスチュームなど、様々な衣装を身に纏う美しいセトカンが満載です。「夜に逢いましょう」はセクシーな下着姿や、バスルームで濡れたボディを披露。最高のセトカンが堪能できます。



瀬戸さんは4月21日発売のFLASHに登場。表紙、巻頭、袋とじ2本という異例の構成で圧倒的なプロポーションを見せつけています。インタビューでは「私がいることが刺激となり、業界全体を盛り上げていければ」と、仕事への矜持も語っています。



【瀬戸環奈さんプロフィール】

せとかんな 21歳 2004年5月10日生まれ 神奈川県出身 T170・B101(J)W59H91 2024年にグラビアデビュー、同年に発売されたファースト写真集で初ヌードを披露した。2025年にセクシー女優として活動を開始。現在まですべての出演作品が「FANZAランキング」で初登場1位を獲得、圧倒的な人気を誇っている。そのほか最新情報は、公式Instagram（@setokanna_）