天木じゅんが今夏でのグラビア卒業を発表。すべての童顔巨乳ファンに衝撃を与えるグラビア史上に刻まれる事件だった。

本誌も、卒業前のラストグラビア撮影に、我先にと手を挙げた。それと同時に、さまざまな媒体で思い思いの撮影をするだろうと考え、カメラマンをはじめとしたスタッフの選定や独自企画を練るために、幾度となく会議を重ねた。すべては、他誌とかぶらないように、そしてなにより記憶に残るような撮影がしたい、という思いが原動力だった。天木じゅん本人にも極秘で進めた本企画を、仮にプロジェクトA（もちろん天木のA）としておこう。天木本人には、「ラストグラビア撮影」と書かれたスケジュール表を送ったが、ほかのスタッフ用のバージョンには、極秘プロジェクトの内容がびっしりと書かれていた。そのような経緯で、撮影当日を迎えた。

予定時刻よりも早く、スタジオに天木が到着した。それはいつものことであり、想定内の出来事だったが、どうも彼女の様子がおかしい。目をうるませ、どこかせつなげな表情は、かつて見せたことのないものだった。もしや、水面下で進めていたプロジェクトAがバレてしまったのかとスタッフはヒヤヒヤした。しかし、話を聞いていくうちに、すぐにその謎は解けた。「花粉症の疑いがありますね。今年初めて発症した人も多いですから」というスタイリストの発言に、天木も納得。名推理で、我々の不安を解消してくれたのだった。

メイクをしながら衣装を選んでいるときに、カメラマンが渋滞に巻き込まれ、到着が遅れるという情報を得た我々。その際、天木から突然の質問が。

「カメラマンの八木茉莉さん、初めてなのでSNSで検索したんですけど、出てこなくて……」

その場にいたスタッフ全員にとって、時が止まった瞬間だった、それもそのはず、そのカメラマンは偽名だったのだ。八木と茉莉、苗字と名前を入れ替えるとわかる仕掛けだったが、純粋な天木はカメラマン八木の到着を今か今かと待ち望んでいた。

そしてすべての準備が整い、いよいよサプライズゲストが登場した。「本日のカメラマンの八木茉莉さんです！」と紹介された人物を見て、天木が驚きのあまり…まさかの号泣！

なんと、そこに登場したのは天木の大親友・永尾まりや（やぎまり→まりやぎ）だったのだ。今から撮影が始まるというのに天木の涙が止まらない。「メイクはイチからやり直しですね」というヘアメイクの言葉が、当企画が順調にスタートしたことをいみじくも表わしていた。

今回がカメラマンデビューとなる永尾。プロジェクトAのメインキャストに大抜擢されたのは、以前、天木が取材時に次のような話をしていたことがきっかけになっている。

「まりちゃんが撮ってくれる写真や動画をSNSに載せると、必ずバズるんですよ。本当に普通に撮っているだけなのに、すごいですよね。一緒にタイへ旅行に行ったときにプールで撮ってもらった動画が、なんと7000万回再生いっちゃって。まりちんゃのカメラワークというか、センスは本当に最高なんです」

その天木の言葉を信じ、カメラマンを永尾に託したのだった。予想外の涙あり、笑いあり、どこか寂しさもあり……とにかく、どこにも負けない最高のグラビア卒業式ができたと言いきれる。

あらためて、天木じゅんさん、本誌表紙をはじめ、カレンダーブックなど、たくさんのお仕事でグラビア界を盛り上げてくれて、本当にありがとうございました。これからも、誰からも愛されるじゅんちゃんでいてください！

あまきじゅん

30歳 1995年10月16日生まれ 兵庫県出身 T149・B95W59H93 2012年活動開始。2014年グラビアアイドルに初挑戦し、以後トップグラドルとして活躍。俳優、タレントとしても活動中。3月に今夏でグラビアアイドルとしての活動を卒業することを発表。6月7日（日）に東京・Studio Bootyにてイベントを開催予定。そのほか最新情報は、公式X（@jun_amaki）、公式Instagram（@jun.amaki）にて

※月額1100円（税込み）の会員制サイト「FLASH Prime」にて未公開カットを公開中！

写真・永尾まりや（八木茉莉）

スタイリスト・野田奈菜子

ヘアメイク・YUKINA（studio TEDDY）