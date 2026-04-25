ASIAN KUNG-FU GENERATION¡¢5·î27ÆüÈ¯ÇäTV¥¢¥Ë¥á¡ØDr.STONE SCIENCE FUTURE¡ÙºÇ½ª¥·¡¼¥º¥óÂè3¥¯¡¼¥ëOP¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥¹¥­¥ó¥º¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¡õCD¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ³¨ÊÁ¸ø³«¡ª

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30th Anniversary Tour in Mexico City
2026Ç¯6·î28Æü(Æü)¡¡Mexico City- Pepsi Center
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30th Anniversary Tour in Peru¡Ê¢¨SOOLD OUT¡Ë
2026Ç¯7·î1Æü(¿å)¡¡ Amphitheater Exposition Park
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30th Anniversary Tour in Santiago City
2026Ç¯7·î3Æü(¶â)¡¡Chile - Teatro Caupolicán
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30th Anniversary Tour in Brazil City
2026Ç¯7·î5Æü(Æü)¡¡ ¡ÖAnime Friends¡× - Brazil sao paulo
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FUJI ROCK FESTIVAL ¡Ç26
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