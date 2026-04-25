音楽ファン必見！ニューヨーク嶋佐さんがYouTubeチャンネル開設！！（雑学言宇蔵のYouTube雑学）
画像は「ニューヨーク嶋佐のとりあえず乾杯」より
どうも！
エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。
お笑いファン、そして音楽ファンの方にとってはきっと嬉しい情報が入ってきましたよ！
なんと、あの人気お笑い芸人、ニューヨーク嶋佐さんが個人のYouTubeチャンネルを開設されたとの事です。
チャンネル名は『ニューヨーク嶋佐のとりあえず乾杯』！
2026年4月3日に公開された初回の動画には、なんとあのGLAYのTAKUROさん、そしてオズワルド畠中さんが登場。
3人で楽しくお酒を飲みながらトークされています！
とりあえず百聞は一見に如かずという事でまずは1本目の動画を見てみましょう。こちらです！
●大物芸能人が集まるHOWEVER御殿での新年会とは!?【GLAY TAKURO×ニューヨーク嶋佐×オズワルド畠中】
TAKUROさんの自宅で開かれたという新年会の話などなかなか聞けないエピソードがふんだんに飛び出している凄まじい動画ですね。
概要欄には以下のような説明が！
【毎週金曜19:00配信！
音楽大好きお笑い芸人・ニューヨーク嶋佐が、リスペクトするアーティストをゲストに迎え、 お酒を片手にゆったり語り尽くすチャンネルです！】
とのこと。
チャンネル自体は2025年9月18日に登録されていたようなので、満を持しての登場となったチャンネルなのでは無いでしょうか。
それにしても…毎週配信するってマジですか？
キャスティングが大変そうですけど、本当に楽しみだなぁ。
いつか嶋佐さんも大好きなoasisが出演したら本当に凄いですよね。
それにしてもニューヨークのお二人は、NHKで放送されている番組『ザ・グレイテスト・ヒッツ』も楽しいですが、この番組の答え合わせ的な動画も今回誕生したチャンネルで配信されると嬉しいなぁと個人的には思っています。
というわけでNicheee!はこれからも、ニューヨーク嶋佐さんの活動を勝手に応援していきたいと思います！
それではお達者で！また！
（Written by 雑学言宇蔵）
【Not Sponsored 記事】
どうも！
エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。
お笑いファン、そして音楽ファンの方にとってはきっと嬉しい情報が入ってきましたよ！
なんと、あの人気お笑い芸人、ニューヨーク嶋佐さんが個人のYouTubeチャンネルを開設されたとの事です。
チャンネル名は『ニューヨーク嶋佐のとりあえず乾杯』！
2026年4月3日に公開された初回の動画には、なんとあのGLAYのTAKUROさん、そしてオズワルド畠中さんが登場。
3人で楽しくお酒を飲みながらトークされています！
●大物芸能人が集まるHOWEVER御殿での新年会とは!?【GLAY TAKURO×ニューヨーク嶋佐×オズワルド畠中】
TAKUROさんの自宅で開かれたという新年会の話などなかなか聞けないエピソードがふんだんに飛び出している凄まじい動画ですね。
概要欄には以下のような説明が！
【毎週金曜19:00配信！
音楽大好きお笑い芸人・ニューヨーク嶋佐が、リスペクトするアーティストをゲストに迎え、 お酒を片手にゆったり語り尽くすチャンネルです！】
とのこと。
チャンネル自体は2025年9月18日に登録されていたようなので、満を持しての登場となったチャンネルなのでは無いでしょうか。
それにしても…毎週配信するってマジですか？
キャスティングが大変そうですけど、本当に楽しみだなぁ。
いつか嶋佐さんも大好きなoasisが出演したら本当に凄いですよね。
それにしてもニューヨークのお二人は、NHKで放送されている番組『ザ・グレイテスト・ヒッツ』も楽しいですが、この番組の答え合わせ的な動画も今回誕生したチャンネルで配信されると嬉しいなぁと個人的には思っています。
というわけでNicheee!はこれからも、ニューヨーク嶋佐さんの活動を勝手に応援していきたいと思います！
それではお達者で！また！
（Written by 雑学言宇蔵）
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