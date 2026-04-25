IVEユジン、日本降臨ショットに反響相次ぐ「オーラ隠しきれてない」「スタイルレベチ」
【モデルプレス＝2026/04/25】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のユジン（YUJIN）が4月24日までに、自身のInstagramを更新。日本で撮影されたプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】22歳K-POP人気メンバー「オーラ隠しきれてない」美スタイル輝く日本降臨ショット
ユジンは、ジーンズにラフなジャケットというカジュアルなコーディネートでのショットを複数枚投稿。路上での写真から日本に訪問していることが示されており、レストランで食事を楽しむ写真や、コンビニエンスストアで買い物をするショットも投稿している。
また、金粉が散らされたステーキを食べたことから唇に金粉がついてしまった様子も投稿し「小麦粉じゃなくて、金粉」とコメントを添えている。
この投稿に、ファンからは「スタイルレベチ」「日本のコンビニにユジンがいるなんてびっくり」「夜の路上ですら絵になる」「ナチュラルな笑顔が尊い」「日本の日常に馴染んでる感じがたまらない」「遭遇した人が羨ましすぎる」「普通に街いるの見つけたら卒倒する」「オーラ隠しきれてない」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】22歳K-POP人気メンバー「オーラ隠しきれてない」美スタイル輝く日本降臨ショット
◆IVEユジン、日本降臨ショットを多数投稿
ユジンは、ジーンズにラフなジャケットというカジュアルなコーディネートでのショットを複数枚投稿。路上での写真から日本に訪問していることが示されており、レストランで食事を楽しむ写真や、コンビニエンスストアで買い物をするショットも投稿している。
◆IVEユジンの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイルレベチ」「日本のコンビニにユジンがいるなんてびっくり」「夜の路上ですら絵になる」「ナチュラルな笑顔が尊い」「日本の日常に馴染んでる感じがたまらない」「遭遇した人が羨ましすぎる」「普通に街いるの見つけたら卒倒する」「オーラ隠しきれてない」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】