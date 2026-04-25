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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

HARIO（ハリオ）から、構造美が光るティーウェアが登場。

4月13日に発売された「CLEAR BREW POT」は、なんとお茶を注ぐ際の「所作が自然に美しく変わる」というのです。

■この記事で紹介している商品

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片手＝美しい所作でお茶が注げる

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「CLEAR BREW POT」は従来のティーポットとは異なり、注ぐ際にフタをもう片方の手でガッツリ押さえる必要がない設計。

親指を軽く添えるだけで、片手でスムーズに注げるんです。

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それでいてフタは簡単に取り外せるため、ストレーナーとともに外せば電子レンジで温めが可能ですよ。

大きめストレーナーで茶葉の成分がしっかり抽出

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味についてもご安心を。ストレーナーは茶葉がしっかり開く大きな形状になっているので、お茶を美味しく淹れるための「ジャンピング（茶葉の成分がしっかりと抽出する動き）」をサポートしてくれます。

透明な耐熱ガラス製で、お茶の色合いや濃さが見ながら飲み頃をひと目で確認できるのも嬉しいポイント。

そしてすべてのパーツが食洗機対応だけに、お手入れはラクラクです。

構造美により、美しい所作とお茶の旨味も手に入る「CLEAR BREW POT」で、ティータームをもっと楽しんじゃいましょう！

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商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

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