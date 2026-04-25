マツダの新型「商用バン」が話題に！

ビジネスの現場で日々活躍するマツダの小型商用バン「ファミリアバン」が、2026年1月30日に一部改良を受けて発売されました。

今回のアップデートでは、日々の業務をより安全に、快適にサポートできるよう、先進の安全装備がさらに充実し、実用性にも磨きがかかっています。

【画像】超カッコいい！ これがマツダの新型「商用バン」です！（30枚以上）

現在はトヨタ「プロボックス」のOEM車となっているファミリアバンですが、その名に懐かしさを覚える人も多いでしょう。1980年に登場した5代目の「赤いファミリア」は、「陸サーファー」という言葉を生むほどの社会現象を巻き起こした伝説の一台として知られています。

乗用モデルとしてのファミリアは、その後2003年に「アクセラ」へ後を継ぐまでマツダによる自社開発が続けられましたが、一方で商用モデルの歴史はひと足早く、1994年より日産からOEM供給を受ける形へと切り替わりました。さらに2018年からは供給元をトヨタへと変え、現在のモデルへと進化を遂げています。

現行ファミリアバンは、無駄を削ぎ落としたスクエアなフォルムが特徴。この形は単にシンプルなだけでなく、荷物の積み込みやすさや、狭い道での取り回しの良さを極限まで追求した結果、導き出されたものです。

車内も「移動するオフィス」と呼ぶにふさわしい工夫が満載で、1リットルの紙パックが置けるドリンクホルダーや、ノートPCを作業台のように広げられるテーブルなど、現場で働く人の声に応える機能が凝縮されました。

走行性能についても、頼もしいラインナップが揃っています。基本となるパワートレインは、最高出力109馬力を発揮する1.5リッター直列4気筒エンジンに、スムーズな加速と燃費性能を両立したCVTを組み合わせています。

さらに2022年にハイブリッドモデルを追加。1.5リッターエンジンにモーターを組み合わせることで、WLTCモードで24.2km／Lという優れた燃費性能を誇り、環境にも経費にも優しい選択肢となっています。

そんな「プロの道具」として歩み続けるファミリアバンの直近の一部改良では、安全性能が大幅にアップデートされ、衝突回避をサポートする「プリクラッシュセーフティ」は検知範囲が広がり、さらに運転のリスクを先読みしてステアリングやブレーキ操作を支援する「プロアクティブドライビングアシスト（PDA）」が新たに導入されました。

また、全車速追従機能が付いた「レーダークルーズコントロール」も全車に標準装備。長距離の移動が多い現場の負担を減らしてくれます。

運転席まわりもリフレッシュされ、アナログメーター内には情報を鮮やかに表示する4.2インチのカラーディスプレイを配置。ステアリングの形状も一新されるなど、毎日ハンドルを握るプロの時間をより快適に、安全に支える一台へと磨き上げられました。

ファミリアバンの価格（消費税込）は、ガソリン車が197万4500円から222万2000円、ハイブリッド車が209万4400円から233万4200円です。

このファミリアバンについて、ネット上では商用車の枠を超えた愛着あるコメントが数多く寄せられています。

まず目立つのは、かつての名車に対する郷愁です。「形は変わっても、マツダのラインナップに『ファミリア』の名が残り続けていることが嬉しい」という声や、「青春を共にした赤いファミリアを思い出す」といった、名前そのものに価値を感じるファンが少なくありません。

一方で、現場を支えるユーザーからはその実力に厚い信頼が寄せられています。「1リッター紙パックが入るホルダーなど、働く人の心理を理解しすぎている」や、「これぞ究極の仕事道具。無駄のない形が最高の使い勝手を生んでいる」といった、徹底した実用性を称える書き込みが目立ちます。

また、あえてマツダ版を選ぶこだわりについても、「トヨタのプロボックスではなく、あえてファミリアバンを転がすのがツウっぽくて好き」という声や、「マツダのエンブレムがついているだけでスタイリッシュに見える」といった、ブランドへの愛着を感じさせる意見が散見されます。

全体的に、「派手さはないけれど、日本の物流を支えるこのクルマに敬意を表したい」という温かい視線にあふれており、多くのプロたちに愛される存在であることがうかがえます。