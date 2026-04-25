職場で「評価が高い人」が絶対にやらない“休日の過ごし方”・ワースト1
『期待されている人の33％が「積極的休養」と「消極的休養」を使い分けています』
そう語るのは、これまで800社以上を支援してきた「働き方」の専門家である越川慎司氏だ。815社の17万3,000人を対象に、カメラ、ICレコーダーによる記録、会議データ、メールやチャットの履歴などのデータを分析したところ、同世代より出世が早い「期待されている人たち」の意外な共通点が見えてきたと言う。
その特徴をまとめた書籍『会社から期待されている人の習慣115』が発売。「もっと早く知りたかった」「全社会人へ向けた教科書だ」とたちまち話題になっている同書から、「職場で評価が高い人の共通点」を紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）
休日を「なんとなく寝て終わる」にしていないか
平日の疲れがたまり、休日は気づけば昼まで寝て、そのまま何となく1日が終わってしまう。
「しっかり休んだはずなのに、月曜になるとまた疲れている」
そんな感覚を持っている人は多いのではないだろうか。
忙しい社会人ほど、「休みの日はとにかく寝る」が正解だと思いがちである。
しかし、出世が早い人たちは、その休み方をしていない。
815社17万人を分析し、「職場で評価されている人たちの習慣」を解明した書籍『会社から期待されている人の習慣115』では、次のように書かれている。
――『会社から期待されている人の習慣115』より引用
つまり出世した人たちは、「何も考えずに、休日をなんとなく過ごす」なんてことは絶対にしないのである。
「疲れ方」に合わせて休み方を変えている
期待されている人たちが使い分けているという「積極的休養」と「消極的休養」とはなんなのか。
同書では次のように示されている。
――『会社から期待されている人の習慣115』より引用
「今週はデスクワークが多くて体がなまっているから土曜はジムに行こう」
「出張続きで体力的に消耗したから、日曜は完全オフにしよう」
このように、疲れの種類に応じて休み方を変えているのである。
さらに、こうした習慣が仕事の結果にもつながっているという。
――『会社から期待されている人の習慣115』より引用
同じ休日でも、「どう休むか」で月曜のパフォーマンスは大きく変わるのである。
出世を分けるのは「休む前に決めているかどうか」
さらに重要なのは、彼らが休み方を「休日に入る前」に決めていることだ。
その理由について、同書では次のように解説されている。
先ほど紹介したディレクターも、金曜の夕方に、週末の過ごし方を決める習慣があるようでした。
彼は「週末に入ると判断力が落ちるので、つい楽な方を選んでしまう。だから、冷静に判断できる金曜のうちに決めておくんです」と語っていました。
――『会社から期待されている人の習慣115』より引用
週末に入ってから考えると、人はつい楽な方を選んでしまう。
だからこそ、冷静に判断できる金曜のうちに、「今週はどう休むか」を決めておくのである。
出世する人ほど、休みを「なんとなく」で終わらせない。
自分の疲れを見極め、それに合った休養を選ぶ使い分けが、健康な状態を引き寄せ、周囲からの信頼にもつながっていると言えるだろう
（本稿は、『会社から期待されている人の習慣115』の内容を引用して作成した記事です。書籍では「評価と信頼を得ている人たちの共通点」を多数紹介しています）