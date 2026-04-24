◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ２×―１巨人＝延長１１回＝（２４日・横浜）

巨人・田中将大投手が、１失点した大勢投手を気遣ってフォローした。自身は７回途中まで８安打無失点の好投。黒田博樹氏に並ぶ日米通算２０３勝目の権利を持って降板したが、８回に３番手の大勢が同点に追いつかれ白星がスルリ。しかし、責任を感じたであろう後輩に、優しく声をかけた。

「『大丈夫だ』っていうことを（伝えた）。ずっと抑えてくれていたし」

不動のセットアッパーとして、しびれる８回を任されている大勢のプレッシャーの大きさは、ベテラン右腕もよく知っている。ここまでの大勢の奮闘に、むしろ感謝を示した。

長いシーズン。気持ちを切りかえる大切さを、百戦錬磨の男は知っている。「とにかくチームとしてやっぱ勝ちたかったですけど、特にバッテリーはいい投球ができていると思うので。負けはしましたけど、長いシーズンなので、しっかりと踏ん張っていくことができたらなと思います」。自身の３勝目は消滅し、チームの連勝も止まったが、すぐに前を向いた。