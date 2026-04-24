Bye-Bye-Handの方程式が、6月24日にEP『僕らは涙を流さない-EP』を発売することを発表した。

これまでサポートを務めていた同郷・大阪豊中出身の塚川由祐（Dr）が正式加入し、完全体となった彼らが放つ新作は、バンドの原点に立ち返り、衝動や少年性を詰め込んだ勢いのある全5曲を収録するとのこと。なお、M5「しゃーないしゃーない！」はCDパッケージ限定のボーナストラックとして収録される。

また、Bye-Bye-Handの方程式の対バンツアー＜ここからあなたを見つけるよTOUR＞も開催する。7月17日の兵庫・太陽と虎を皮切りに、9月19日の大阪・LIVE SQUARE 2nd LINEまで、全国6カ所を巡る。なお、チケットの一般発売は明日よりスタートする。

ツアー、およびEP『僕らは涙を流さない-EP』の詳細は、Bye-Bye-Handの方程式オフィシャルサイトをチェックしていただきたい。

◾️EP『僕らは涙を流さない-EP』

2026年6月24日（水）リリース

購入：https://lit.link/260624byebye

詳細：https://byebyehand.com/news/new-ep/ COCP-42716 / 1,650円（税込）

▼収録内容

01.春窓

02.恋するemoji

03.暗がりから笑え

04.orion ring

05.しゃーないしゃーない！(Bonus track) ※CDのみ収録 ▼購入者特典

・タワーレコード（オンライン含む）：クリアファイル（A5）

・Amazon：メガジャケ（24cm×24cm）

・Columbia Music Shop：B2告知ポスター

・応援店：飛び出すバイハンARカード

◾️＜Bye-Bye-Handの方程式「ここからあなたを見つけるよTOUR」＞ 2026年7月17日（金）神戸・太陽と虎 18:30 / 19:00

2026年7月26日（日）宮城・LIVE HOUSE enn 3rd 17:30 / 18:00

2026年8月9日（日）愛知・Live House R.A.D 17:30 / 18:00

2026年8月15日（土）福岡・Queblick 18:00 / 18:30

2026年9月3日（木）東京・下北沢 SHELTER 18:30 / 19:00

2026年9月19日（土）大阪・LIVE SQUARE 2nd LINE 18:00 / 18:30

※全公演対バンあり ＜チケット＞

4/25（土）10:00〜発売開始

ぴあ受付URL：https://w.pia.jp/t/bbh-tour2026/

イープラス受付URL：https://eplus.jp/bbh-tour2026/