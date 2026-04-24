作家でタレントの篠原かをりが２４日、都内で初エッセー「地図はない、目的地もない、でも迷子ではない」（ＮＨＫ出版刊）の発売記念トーク＆サイン会を開催。夫のＱｕｉｚＫｎｏｃｋ・河村拓哉もゲストとして出席した。

同書では、専門分野である昆虫や動物から離れ、生き方が不器用でも前向きな篠原のパーソナリティーがつづられている。「幼少期からエッセーを読むことが好きで、出版することが夢だった。鳥肌が立つくらいうれしいお仕事だった」と喜んだ。また、タイトルの意味を聞かれ「将来を思い描いて生きてきた訳ではないけれど、今の現在地を気に入っている。そして、この先どこに向かっていくかということも正直分からない。それでも迷子なのではなく、今後も何があるか分からないけれど、それ自体が面白いなと思う」と本に込めた思いを語った。

この日は夫婦で初めて取材に応じたが、夫婦円満のコツを尋ねられると「仲はいいですけど、イラッとしない訳ではない。ケンカせずに、絶対に自分が勝てると確信を持てる時だけ言うようにしてます」と回答。河村は「何か言われたら謝ります。その時点で負けるので」と返し、会場は笑いに包まれた。