Kvi Baba×KREVA、話題コラボ曲のMV公開 R-指定、上杉柊平ら豪華ゲスト出演
Kvi BabaがKREVAをフィーチャリングに迎えた新曲「BPM feat. KREVA」のミュージックビデオが公開された。R-指定らもカメオ出演しており、豪華な内容となっている。
【動画】豪華！Kvi Baba×KREVA『BPM feat. KREVA』ミュージックビデオ
同曲は、Kvi BabaとKREVAという世代を超えた2人による話題のコラボレーション曲で、22日に配信リリースされた。ミュージックビデオには、2人に加え、AKLOやKEIJU、R-指定、SALU、さらに変態紳士クラブからWILYWNKAとVIGORMAN、俳優の上杉柊平らKvi Babaとゆかりのあるアーティスト、著名人がカメオ出演している。
また、日本語ラップファンにはお馴染みのYouTubeチャンネル『モハブログ』から、MOHAとMAZENの2人も出演。KREVAのヴァース直後には、MOHAとMAZENが得意とするリアクションを公式ミュージックビデオ内で再現するなど、遊び心のある演出も見どころのひとつとなっている。
【動画】豪華！Kvi Baba×KREVA『BPM feat. KREVA』ミュージックビデオ
同曲は、Kvi BabaとKREVAという世代を超えた2人による話題のコラボレーション曲で、22日に配信リリースされた。ミュージックビデオには、2人に加え、AKLOやKEIJU、R-指定、SALU、さらに変態紳士クラブからWILYWNKAとVIGORMAN、俳優の上杉柊平らKvi Babaとゆかりのあるアーティスト、著名人がカメオ出演している。
また、日本語ラップファンにはお馴染みのYouTubeチャンネル『モハブログ』から、MOHAとMAZENの2人も出演。KREVAのヴァース直後には、MOHAとMAZENが得意とするリアクションを公式ミュージックビデオ内で再現するなど、遊び心のある演出も見どころのひとつとなっている。