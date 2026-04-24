ロッキーズ菅野智之、100歳日本人女性にファンサービス　粋な交流に「豪華だねぇ」「大谷さんからもボールもらってたよ」

ロッキーズ公式Xは4月19日に投稿を更新し、球団ファンで100歳を迎えた中本桃代・ケリーさんをバッティング練習に招いたことを報告した。投稿では、ロッキーズの菅野智之（36）が中本さんと記念撮影する様子も公開され、節目の誕生日を彩る心温まる交流が紹介されている。

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投稿では「Today, we hosted Rockies fan Momoyo Nakamoto Kelley at batting practice for her 100th birthday」と紹介。公開された写真では、黒のロッキーズジャケットとキャップ姿の菅野が車椅子の中本さんの隣にしゃがみ込み、中本さんは紫のフリースに青いキャップ、サングラス姿でボールを手に笑顔を見せている。バックネット裏の客席を背にした1枚で、特別な時間のあたたかさが伝わってくる。

【画像】100歳を迎えた中本さんと記念撮影する菅野（画像はColorado Rockies公式Xより引用）

この投稿には、Xユーザーから「流石、智之 カッコイイね」「大谷さんからもボールもらってたよ」「100歳に見えない！！ファンってやっぱりいいね」「100歳の誕生日プレゼントは豪華だねぇ」といった声が寄せられている。