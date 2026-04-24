4月24日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、朝日新聞のAIについての記事「ＡＩ法、悪質事業者に罰則案 知的財産、侵害相次ぐ 自民提言へ」「米銃乱射、チャットＧＰＴの刑事責任捜査 容疑者に銃や弾薬助言か」を取り上げ、大竹がコメントした。

自民党は２３日、AI（人工知能）政策についての提言案をとりまとめた。昨年９月に全面施行された人工知能技術研究開発活用推進法（AI法）について、罰則の新設も含め、悪質な事業者への対処を強化するよう求めた。政府・与党は開発を優先して罰則規定を見送ってきたが、知的財産を侵害するようなAIが次々と登場する事態を受け政策を軌道修正する形だとあります。

大竹まこと「あっという間にAIの時代がやって来ちゃったってことになるかね」

太田アナ（アシスタント）「そうですね」

大竹「そうするとAIについていろんなことを法律で決めていかないとしょうがないなっていうのもあるかもしれないね。ただ今のところそんなに罰則があるわけじゃない」

太田アナ「今のところ罰則がないままなんですけれども、罰則案を自民党が提言したという記事ですね」

大竹「これプラットフォームがどういうふうにこの情報を扱うかということにもよると思うんだけどね。ただそこには任せておけないという話になってるね」

太田アナ「これはおとといの朝日新聞の記事なんですが、米銃乱射、チャットGPTの刑事責任捜査 容疑者に銃や弾薬助言かと見出しにあります」

殺人をそそのかしたChatGPT（チャットGPT）は罪に問えるのか――。米南部フロリダ州の司法長官は２１日、昨年発生した銃乱射事件の容疑者が犯行を相談していた可能性が高いとして、チャットGPTとそれを運営する米オープンAIに対する刑事捜査を始めたと発表した。

アメリカではチャットGPTが視察を手助けしたとして、遺族からの訴訟が相次いでいるが刑事捜査の対象となるのは異例。AIが犯罪を助言したり、調査したりできるかどうかが問われる。

昨年4月にフロリダ州立大で発生した銃撃事件では2人が死亡。当時20歳の学生の男が殺人などの罪で起訴された。

チャットGPTは事件当日、銃や弾薬の種類について助言しより多くの人を狙える時間帯や場所も示していたという。

アメリカメディアによると、3人以上が死亡すれば全国的なメディアの注目を集めるなどとも答えていた。フロリダ州法では犯罪の実行を助言教唆したものは実行犯と同様に罪に問われると規定されている。フロリダ州のウスマイヤー司法長官は「もし人間だったら殺人罪として起訴されるだろう」と述べOpenAIに刑事責任があるか調べ

OpenAIにはチャットGPTの利用者が他人に危害を加えようとした時と、対応方針や社内研修の内容など、事件関連の情報提出を求めた。OpenAIは「違法行為や有害行為を助長したり、促進したりしたわけではない」としている。

大竹「これがわかんないんだよ」

大久保「すごいですね。これ」

大竹「ただこのフロリダ州で銃乱射事件の容疑者が犯行を犯すことをAIに相談してた可能性が高いと。AIから助言を受けたりしながら、犯行に及んだと。AIに刑事責任があるかどうか」

太田アナ「刑事責任があるかどうか調べているっていうことですね」

大竹「これ責任がAIにあるってことになるとどうなるの？」

太田アナ「これはOpenAIが責任を問われるということになるんじゃないですかね？」

大竹「それどうするの？逮捕しますみたいな話？」

太田アナ「罰則があるのかどうなのか」（編者注：連邦法・州法によると、米国には企業に罰金や営業制限などの刑事責任を問うことができる「法人刑事責任」の原則がある。しかし、ChatGPTのようなAIチャットを企業とみなすのかについては明確な基準が無い。）大久保「やってる会社とか、その人にってことですよね」

大竹「この記事ではOpenAIが犯罪に問われる可能性があるとまでしか書いてないから、その先はプラットフォームのせいなのかどうなのかは今んとこここまでだよね。でも、これとんでもない時代になったってことだよね。AIは相談に乗ってくれるわけだから。それでこういう風にした方がいいですよみたいな」

太田アナ「銃や弾薬の種類について助言し、より多くの人を狙える時間帯や場所も示していた」

大竹「だめだろこれは。どう考えたって」

大久保「でも周りでChatGPTやってる友達いっぱいいますけど、よく言うのは本当に悪いこと言わないでGPTは。まずその利用してる人を認めてあげて。ってなると、やっぱり依存していくんですよね。いいこといってくれるから」

大竹「なるほど！」

大久保「自分の味方だから」

大竹「なるほど」

大久保「でもそれって、どうなのかなとは思いながら」

大竹「誰も味方はしてくれないんだけどAIは」

大久保「間違ってないよっていうニュアンスが多いって聞きますよ」

大竹「そりゃあ自分のこういう行為はどうなんだみたいな時に、いやいやあなたのやってることは間違いじゃありませんよと言ってくれる」

大久保「比較的そういう感じで答えてくれるからみんなすぐ聞くし、あとは情報としてはすぐ出してくれるんで、ツールとしてはすごい便利っぽいですけどね」