ココスジャパン（東京都港区）のファミリーレストラン「ココス」が、「今月のグルメ〜5月〜」と題して、「熟成生ハムとアスパラのトリュフ香るクリームパスタ」などの新商品3種類を5月1日から期間限定で販売します。

【画像】“429円”、“319円”の新商品もおいしそう！ 新商品3種類を一挙にチェック！

同商品は、トリュフが香る濃厚なクリームパスタに、旬のアスパラガスをトッピングした初夏らしい一皿。ほのかな甘みで爽やかな香りのアスパラガスと、柔らかでうまみのあるハモンセラーノが濃厚なクリームソースとマッチした味わいに。たっぷりとかけた削りたてのグラナパダーノチーズを崩して、コクをプラスしながら楽しむことができます。価格は1298円（以下、税込み）です。

「熟成生ハムとアスパラのトリュフ香るクリームパスタ」のほか、アスパラガスを、スイートコーンやベーコンと共にオーブンで焼き上げた「アスパラとスイートコーンのオーブン焼き」（429円）、ハモンセラーノのおいしさをシンプルに味わえる「熟成生ハム＆バゲット」（319円）も同時に登場します。