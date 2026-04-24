ＦＩＦＡの公式リセール　Ｗ杯決勝ゴール裏チケットが驚きの１枚３・７億円で出品…販売価格に制限なしで“転売ヤー”問題噴出か

国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）の転売サイトで、北中米Ｗ杯決勝のチケット４枚が１枚あたり２３０万ドル弱（約３億６８００万円）で販売されていることが２３日、判明した。

米「ＥＳＰＮ」電子版によると、対象は７月１９日に米ニュージャージー州のメットライフ・スタジアムで行われる決勝戦チケットでゴール裏１階にある４席（１２４ブロック４５列目３３〜３６番）。

また、下層階１４６ブロック３２列目の通路席（３３番）は、アクセスしやすい席として２０万７０００ドルで出品されていたという。一方、最上階３階の最後列、３１０ブロック２６列目２３番席（カテゴリー２）は１３万８０００ドルで出品。近くの２１番席は２万３０００ドルで売りに出されていた。その他、注目試合でも軒並み高額での出品が並んでいる。

ＦＩＦＡは「リセール、マーケットプレイス」のサイトでの販売価格について制限を設けておらず、購入者から１５％、販売者から１５％の手数料を徴収する。出品者の一部は、転売目的でチケットを入手していたとも考えられる。

Ｗ杯のチケットを巡っては、過去の大会よりも高額な価格設定に対し、サポーター団体などから批判が続出している。