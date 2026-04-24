開催：2026.4.24

会場：オラクル・パーク

結果：[ジャイアンツ] 0 - 3 [ドジャース]

MLBの試合が24日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとドジャースが対戦した。

ジャイアンツの先発投手はローガン・ウェブ、対するドジャースの先発投手はタイラー・グラスノーで試合は開始した。

2回表、7番 ダルトン・ラッシング 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでドジャース得点 SF 0-1 LAD

4回表、5番 マックス・マンシー 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでドジャース得点 SF 0-2 LAD、8番 金慧成 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでドジャース得点 SF 0-3 LAD

試合は0対3でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースのタイラー・グラスノーで、ここまで3勝0敗0S。負け投手はジャイアンツのローガン・ウェブで、ここまで2勝3敗0S。ドジャースのスコットにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で5打数、0安打、0打点、打率は.245となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-24 06:56:11 更新