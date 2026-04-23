ラミレスの妻･美保、新生活で“20時就寝”ルール明かす
プロ野球・横浜DeNAベイスターズの元監督で、選手としても活躍したアレックス・ラミレスの妻・美保さんが21日、オフィシャルブログを更新。新生活の疲れを考慮し、家族で“早寝習慣”を徹底していることを明かした。
美保さんは、ラミレス氏と2015年４月に結婚。ダウン症であることを公表している10歳の長男・剣持（けんじ）くん、８歳の次男・寿凛（じゅり）くん、６歳の長女・莉明（りあ）ちゃん、３歳の三男・杏気（あんげ）くんを出産し、４人の子どもを育てている。
この日、「４月の目標」と題してブログを更新した美保さんは、「４月 新しい環境」と切り出し、「疲れる〜 子供達もなんだろうな〜」と環境の変化による家族の疲れを気遣う様子をつづった。
その上で「４月の我が家は 睡眠をとにかく大切にしています」と明かし、「平日は20:00には寝るっ！！」とルールを設定していることを報告。「キャップ被っててもいい。寝るぞーーーーー！」とユーモアを交えながら徹底した“早寝”を心がけている様子を紹介。
最後は、「電気消してしまえば すぐ寝る」ともつづり、キャップをかぶったまま眠そうにする子どもの写真を添えて、家族で新生活を乗り切る様子をうかがわせた。
美保さんは、ラミレス氏と2015年４月に結婚。ダウン症であることを公表している10歳の長男・剣持（けんじ）くん、８歳の次男・寿凛（じゅり）くん、６歳の長女・莉明（りあ）ちゃん、３歳の三男・杏気（あんげ）くんを出産し、４人の子どもを育てている。
その上で「４月の我が家は 睡眠をとにかく大切にしています」と明かし、「平日は20:00には寝るっ！！」とルールを設定していることを報告。「キャップ被っててもいい。寝るぞーーーーー！」とユーモアを交えながら徹底した“早寝”を心がけている様子を紹介。
最後は、「電気消してしまえば すぐ寝る」ともつづり、キャップをかぶったまま眠そうにする子どもの写真を添えて、家族で新生活を乗り切る様子をうかがわせた。