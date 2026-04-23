『金田一少年の事件簿』『神の雫』原作者、姉弟で“顔出し”登場 見取り図「超能力捜査の依頼を受けそう」
漫画『神の雫』原作者の亜樹直（樹林ゆう子氏、樹林伸氏）、お笑いコンビの見取り図（盛山晋太郎、リリー）が23日、都内で行われた『「神の雫」コラボレーションワイン 発表会・全種テイスティング会』に登壇した。
【写真】レアすぎる…！姉弟で顔出しした樹林伸氏＆樹林ゆう子氏
漫画『神の雫』原作者である亜樹直は、樹林姉弟の共同ペンネーム。2人は亜樹直のほか、天樹征丸、安童夕馬などのペンネームで『金田一少年の事件簿』『探偵学園Q』『サイコメトラーEIJI』など数々の人気作品の原作を担当してきた。
この日は、姉弟そろってサングラスをかけて登壇。同じく登壇した見取り図は、この日が初対面だとし、盛山は「雰囲気が、100パーセントワインがお好きなんだろうなって」と緊張をにじませ、リリーは「ただものじゃないってわかりますもんね」とぽつり。さらに盛山は「FBIの超能力捜査の依頼を受けそう」と表現。亜樹直の2人も笑いをこぼした
また『神の雫』作画のオキモト・シュウ氏による主人公の神咲雫とライバルで実は兄である遠峰一青が描かれた描き下ろしイラストが公開されると、自身が姉弟で原作を担当していることに重ね、ゆう子氏は「これまでのコラボレーションワインを作ってきたことを思い出させるようなイラストになっていると思います」とにっこり。
今回のコラボワインの試飲では大満足の出来だとうなずく2人。ゆう子氏は「このお話をいただいたときに、ワインはまだ焼酎と比べると庶民的でないイメージがあって、いつでも空いているところで、コンビニのファミマさんとワインを広めるのにいいかなって」と理由を明かし、「ワインのレベルがよかったらと思っていて、並べてくださったワインのレベルがよかったので」と話すと、伸氏は「全部がよかったわけじゃないから」と減産したことを補足し笑いを誘った。
漫画『神の雫』は、原作・亜樹直、作画・オキモト・シュウ氏による作品で、「十二使徒」と呼ばれる卓越したワインの上に立つ、究極のワイン「神の雫」を探し出すストーリーが描かれている。日本のみならず 5カ国語に翻訳され、全世界で発行部数1500万部を突破、世界的に人気の漫画となっている。米仏日共同の実写ドラマも配信され、2024年3月22日には続編漫画の単行本1巻も発売。現在でもワイン業界への影響は計り知れない。これまでに、亜樹直はフランスで農事功労章シュヴァリエ、芸術文化勲章シュヴァリエを受勲。そのほか受賞多数。日本では初のアニメ化作品が現在放送中。
【写真】レアすぎる…！姉弟で顔出しした樹林伸氏＆樹林ゆう子氏
漫画『神の雫』原作者である亜樹直は、樹林姉弟の共同ペンネーム。2人は亜樹直のほか、天樹征丸、安童夕馬などのペンネームで『金田一少年の事件簿』『探偵学園Q』『サイコメトラーEIJI』など数々の人気作品の原作を担当してきた。
また『神の雫』作画のオキモト・シュウ氏による主人公の神咲雫とライバルで実は兄である遠峰一青が描かれた描き下ろしイラストが公開されると、自身が姉弟で原作を担当していることに重ね、ゆう子氏は「これまでのコラボレーションワインを作ってきたことを思い出させるようなイラストになっていると思います」とにっこり。
今回のコラボワインの試飲では大満足の出来だとうなずく2人。ゆう子氏は「このお話をいただいたときに、ワインはまだ焼酎と比べると庶民的でないイメージがあって、いつでも空いているところで、コンビニのファミマさんとワインを広めるのにいいかなって」と理由を明かし、「ワインのレベルがよかったらと思っていて、並べてくださったワインのレベルがよかったので」と話すと、伸氏は「全部がよかったわけじゃないから」と減産したことを補足し笑いを誘った。
漫画『神の雫』は、原作・亜樹直、作画・オキモト・シュウ氏による作品で、「十二使徒」と呼ばれる卓越したワインの上に立つ、究極のワイン「神の雫」を探し出すストーリーが描かれている。日本のみならず 5カ国語に翻訳され、全世界で発行部数1500万部を突破、世界的に人気の漫画となっている。米仏日共同の実写ドラマも配信され、2024年3月22日には続編漫画の単行本1巻も発売。現在でもワイン業界への影響は計り知れない。これまでに、亜樹直はフランスで農事功労章シュヴァリエ、芸術文化勲章シュヴァリエを受勲。そのほか受賞多数。日本では初のアニメ化作品が現在放送中。