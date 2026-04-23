知らないと損をする地方税の支払い方。固定資産税や自動車税は「スマホ決済」でポイント還元を狙え
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「家計の味方」が「【2026年最新】固定資産税・自動車税・住民税など地方税をお得に支払う方法！電子マネーによるコンビニ納付・スマホ決済の請求書払いがおすすめ！【PR】」を公開した。地方税（固定資産税、自動車税、住民税）の仕組みと、ポイント還元を受けられるお得な支払い方法について解説し、スマホ決済アプリの活用が最も有利であると結論付けている。
毎年春から初夏にかけて納付書が届く固定資産税、自動車税、住民税。現金や口座振替で支払うのが一般的だが、これらの方法ではポイント還元を一切受けられない。動画では、ポイント還元を受けられるお得な支払い方法として、クレジットカード、電子マネー、スマホ決済アプリの3つを挙げている。
まずクレジットカードによる直接納付は、自宅で簡単に手続きできる一方で「税金支払い時の手数料がかかる」という注意点がある。納付額が1万円を超えるごとに約0.8%の手数料が発生するため、還元率が1%未満のカードでは実質的に損をしてしまう可能性がある。
そこで推奨されているのが、手数料無料でポイント還元を受けられる電子マネーやスマホ決済での請求書払いである。特にスマホ決済アプリを活用すれば、自宅にいながら納付とポイント還元の両立が可能だ。
中でも「還元率と支払い上限が最も高い」と推奨されているのが楽天ペイである。特定のチャージルートを経由することで最大2.1%の還元を実現でき、1回あたりの支払い上限額も50万円と高めに設定されている。さらに、2026年2月以降はiPhoneユーザーでも楽天Edyから楽天キャッシュへの交換が可能になったため、より多くの人がこのチャージルートを活用できるようになったと解説している。
動画の最後では、ケース別の最適な支払い方法を整理。1回50万円以上の高額納税ならクレジットカード、手軽さを求めるならau PAYやファミペイ、還元率を重視するなら楽天ペイが最適解だとまとめた。税金の支払いを単なる支出で終わらせず、賢くポイントに変える実践的な知識が詰まった内容となっている。
「家計の味方」が「【2026年最新】固定資産税・自動車税・住民税など地方税をお得に支払う方法！電子マネーによるコンビニ納付・スマホ決済の請求書払いがおすすめ！【PR】」を公開した。地方税（固定資産税、自動車税、住民税）の仕組みと、ポイント還元を受けられるお得な支払い方法について解説し、スマホ決済アプリの活用が最も有利であると結論付けている。
毎年春から初夏にかけて納付書が届く固定資産税、自動車税、住民税。現金や口座振替で支払うのが一般的だが、これらの方法ではポイント還元を一切受けられない。動画では、ポイント還元を受けられるお得な支払い方法として、クレジットカード、電子マネー、スマホ決済アプリの3つを挙げている。
まずクレジットカードによる直接納付は、自宅で簡単に手続きできる一方で「税金支払い時の手数料がかかる」という注意点がある。納付額が1万円を超えるごとに約0.8%の手数料が発生するため、還元率が1%未満のカードでは実質的に損をしてしまう可能性がある。
そこで推奨されているのが、手数料無料でポイント還元を受けられる電子マネーやスマホ決済での請求書払いである。特にスマホ決済アプリを活用すれば、自宅にいながら納付とポイント還元の両立が可能だ。
中でも「還元率と支払い上限が最も高い」と推奨されているのが楽天ペイである。特定のチャージルートを経由することで最大2.1%の還元を実現でき、1回あたりの支払い上限額も50万円と高めに設定されている。さらに、2026年2月以降はiPhoneユーザーでも楽天Edyから楽天キャッシュへの交換が可能になったため、より多くの人がこのチャージルートを活用できるようになったと解説している。
動画の最後では、ケース別の最適な支払い方法を整理。1回50万円以上の高額納税ならクレジットカード、手軽さを求めるならau PAYやファミペイ、還元率を重視するなら楽天ペイが最適解だとまとめた。税金の支払いを単なる支出で終わらせず、賢くポイントに変える実践的な知識が詰まった内容となっている。
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