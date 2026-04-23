開催：2026.4.23

会場：ナショナルズ・パーク

結果：[ナショナルズ] 6 - 8 [ブレーブス]

MLBの試合が23日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとブレーブスが対戦した。

ナショナルズの先発投手はザック・リテル、対するブレーブスの先発投手はディディエ・フエンテスで試合は開始した。

1回表、2番 ドレーク・ボールドウィン 初球を打って右中間スタンドへのホームランでブレーブス得点 WSH 0-1 ATL

1回裏、5番 デーレン・リレ 8球目を打ってセンターへのスリーランホームランでナショナルズ得点 WSH 3-1 ATL、7番 ホルビト・ビバス 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 WSH 4-1 ATL

2回表、6番 マイケル・ハリス 3球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでブレーブス得点 WSH 4-3 ATL、1番 ロナルド・アクーニャ 初球を打ってライトへの犠牲フライでブレーブス得点 WSH 4-4 ATL

3回表、6番 マイケル・ハリス 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでブレーブス得点 WSH 4-5 ATL

4回表、3番 マット・オルソン 2球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでブレーブス得点 WSH 4-8 ATL

6回裏、8番 ジョセフ・ウィーマー 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでナショナルズ得点 WSH 5-8 ATL、1番 ジェームズ・ウッド 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでナショナルズ得点 WSH 6-8 ATL

試合は6対8でブレーブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブレーブスのディラン・リーで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はナショナルズのザック・リテルで、ここまで0勝3敗0S。ブレーブスのスアレスにセーブがつき、2勝0敗2Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-23 10:40:26 更新