関節技の鬼 藤原喜明のプロレス人生（16）

（連載15：新日本への復帰と、アントニオ猪木との一騎打ち 乱闘を起こした前田日明は「正直すぎる」＞＞）

プロレスラー藤原喜明はサラリーマンを経て、23歳で旗揚げ間もない新日本プロレスに入門。アントニオ猪木、カール・ゴッチの薫陶（くんとう）を受け、道場で関節技の技術を磨き、新日本プロレス最強伝説の礎を築いた。

そんな藤原が激動の人生を振り返る連載の第16回は、さまざまな証言が飛び交っている、伝説の「旅館破壊事件」について語った。



1986年11月のジャパンカップ争奪タッグリーグで、場外で武藤敬司（下）に三角締めを決める前田日明 photo by 東京スポーツ/アフロ





【険悪ムードだった新日本とUWF】

1986年、藤原や前田日明らUWF勢が新日本プロレスに復帰し、両団体で対抗戦を行なっていたが、興行は思うように好転しなかった。

ジュニアヘビー級では、郄田延彦と越中詩郎が名勝負を展開して新日本の新たな看板カードとなった。一方でヘビー級では、UWFの格闘技スタイルを貫く前田のプロレスが新日本勢に拒絶され、リング内外で険悪なムードが充満していた。

UWF勢が復帰してから１年あまりが経った頃、新日本の現場責任者で副社長の坂口征二の提案で、両団体の選手たちの融和と親睦を図ることを目的とした宴会が実施された。１月23日に熊本県水俣市体育館で行われた試合後に、宿泊先になっていた水俣市内の旅館で催されたが、もちろん藤原も参加した。

「選手同士の宴会は昔からよくやってたんだよ。地方巡業が続くとみんな疲れてくるし、特に若い選手は不満も溜まってくるんだよ。そうすると（アントニオ）猪木さん、坂口さんが『ガス抜きが必要だ』って宴会を開いた。そこで若手や中堅どころは、酔っ払ったふりをして猪木さん、坂口さんとか上の選手に絡んだもんだよ。

坂口さんや猪木さんは、俺たちの"子守り"をしてくれた。それでストレスを解消して、次の日から頑張れたんだ。あの旅館での宴会も、同じような感じの飲み会になるはずだったんだけどな」

藤原は、新日本とUWFの選手による宴会の実施について、猪木から話を聞いたという。

「水俣の試合前だったと思うけどな。猪木さんに『宴会やるぞ』って言われて、『わかめスープ作れよ。頼むぞ』って注文されたんだよ。猪木さんは昔から、俺が作ったわかめスープが好きだったんだ。試合が終わったあとに早めに旅館に帰って、厨房を借りてスープを作ってな。俺のスープは、ひき肉とにんにくで出汁をとるんだよ。これが美味いんだ」

宴会場には、選手個々のお膳と藤原が作ったわかめスープが入った鍋が、ビールなどの酒とともに用意された。そうして新日本とUWFが親睦を図っていた時に、事件が起きた。前田と武藤敬司が、殴り合いを始めたのだ。

【前田と武藤の殴り合いは「コミュニケーション」】

当時、武藤はデビュー４年目。海外武者修行を終えてメインイベンターに大抜擢された、新日本の未来を託された新星だった。しかしそんな若手が、UWFのエースと殴り合うなど前代未聞だった。

「前田と武藤が殴り合ってたんだけど、俺が覚えている限りでは、前田が武藤に『俺を殴ってみろ』と言ったんだよ。そうしたら武藤は、『先輩は殴れません』って言いながら三歩ぐらい下がって、走りながらバッカーンってぶん殴ったんだ。畳の上には一升瓶やらビール瓶やらが転がっていたから、前田は瓶に足を滑らせてお膳の上に倒れてな。

それで今度は、前田が『お前、やるじゃないか。お返しだ』って武藤を殴ったんだよ。たらふく酒が入っているから、力加減もないしふたりとも余計に顔が腫れてな。次の日の朝には、武藤が『前田さん、顔が腫れてますけど、どうしたんですかぁ？』って聞いて、前田も『お前も腫れているな』って返してたよ」

藤原は、前田と武藤の殴り合いを「いつものことだ」と思いながら見ていたという。

「猪木さんもただ見てたな。素人にはわからないだろうけど、殴り合いなんて俺たちにとってはコミュニケーションのひとつなんだよ。だから、俺も猪木さんも何もしなかったな」

前田と武藤の殴り合いをきっかけに、いたるところで選手同士が乱闘を始め、館内の備品が破壊されていった。藤原は細かいところまでは覚えていないが、記憶に残っている光景があるという。

「誰かが吐いて、わかめが廊下に流れてきたのには参ったな（苦笑）。ドアを蹴破ったヤツもいたし、部屋の布団の上に吐いたヤツもいたな。そこらじゅうが酒臭かったよ。旅館の人には、申し訳ないことをしてしまったな」

悪夢のような一夜が明け、バスで旅館を出る時の光景も覚えている。

「俺らが来た時は旅館の女将さんや女中さんが並んで『いらっしゃいませ』って歓迎してくれたけど、帰る時は誰もいなかったよ（苦笑）。無理もないよな。あらためて謝りたいな」

【長州らの復帰で影が薄くなっていったUWF勢】

その乱闘の影響で、武藤は翌１月24日の飯塚市体育館大会と、25日の北九州市若松体育館大会を欠場した。

「武藤は坂口さんに『試合やりたいです。出してください』ってお願いしてたよ。だけど坂口さんは冷静に『お前、その顔でリングに上がったって、お客さんは、お前が誰だかわからないよ』って諭してたな。それぐらい武藤の顔は腫れてたんだ。

みんな本当の話だよ。さっきも言ったけど、殴り合いは俺たちプロレスラーにとってコミュニケーション。殴られてイチイチ腹を立ててたら商売にならない。だから、あの時も本気で怒ってるヤツなんていなかったよ」

旅館破壊事件が起きた1987年は、新日本が激変した年でもあった。全日本プロレスに参戦していた長州力ら「ジャパンプロレス」勢が、５月に新日本へ復帰することが決まったのだ。ただ、復帰に反対する選手もいたため、「ジャパンプロレス」は、谷津嘉章、永源遙ら全日本に残留した選手と長州、小林邦昭ら新日本への復帰組と分裂し解散。この余波で、アニマル浜口が引退する事態も起きた。

長州の復帰で、UWF勢の存在感はさらに薄くなった。代わってリング上で主導権を握った長州は、６月12日の両国国技館大会のメインイベントで猪木がマサ斎藤を破った直後にリングに駆け上がり、世代闘争をアピールした。猪木や斎藤らの世代と、長州や藤波辰巳（現・辰爾）、前田ら新世代が激突する抗争を仕掛けたのだ。

藤原は、年齢やキャリアでいえば長州や藤波と同世代だったにもかかわらず、この世代闘争では猪木の世代のほうに組み込まれた。

「世代闘争？ そんなこともあったな......。『俺が猪木さんと同じ世代って何なんだ？』って思ってたけど、どうでもよかったし興味はなかったよ」

その世代闘争は、秋ごろに急速に収束していき自然消滅する。すると猪木は、10月４日に山口県の巌流島で斎藤との無観客試合を敢行し、ファンやマスコミの注目を集めて存在感を示した。

世代闘争や巌流島を経て、ますますUWFの影は薄くなっていった。そんな時、今度はリング上で事件が起きる。前田が長州の顔面を蹴り、眼窩底骨折させたのだ。

（敬称略）

つづく