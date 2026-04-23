記事ポイント ロイスダールがイラストレーター・くらはしれいとコラボした限定デザイン缶2種を発売リーフパイ詰合せは9枚入りで税込1,296円、クッキー詰合せは10枚入りで税込1,404円2026年4月中旬から全国のロイスダール店舗で順次販売、一部店舗では取り扱いが異なります ロイスダールがイラストレーター・くらはしれいとコラボした限定デザイン缶2種を発売リーフパイ詰合せは9枚入りで税込1,296円、クッキー詰合せは10枚入りで税込1,404円2026年4月中旬から全国のロイスダール店舗で順次販売、一部店舗では取り扱いが異なります

ロイスダールは、人気イラストレーター・くらはしれいとのコラボレーションによる限定デザイン缶の焼き菓子を2026年4月中旬から順次販売しています。

絵本の1ページのような柔らかな世界観を落とし込んだ缶に、ロングセラーのリーフパイや新作クッキーを詰め合わせた数量限定商品です。

ロイスダール「くらはしれいコラボ限定デザイン缶」





販売開始時期：2026年4月中旬より順次販売場所：全国のロイスダール店舗商品数：2種類一部取り扱いのない店舗あり、店舗により販売商品・販売期間が異なります

1923年創業の洋菓子メーカー、ロイスダールによる限定企画です。

くらはしれいのレトロで温かみのあるイラストを、ブランドの定番焼き菓子を入れた特別仕様の缶に採用。

ギフトはもちろん、自分へのご褒美にも選びやすい価格帯も魅力です。

リーフパイ詰合せ





商品名：リーフパイ詰合せ（くらはしれいパッケージ）税込価格：1,296円内容：プチリーフ5枚、プチショコラリーフ4枚合計枚数：9枚

ロイスダールの看板商品であるアマンドリーフと、カカオの香ばしさが広がるショコラリーフをセットにした一缶です。

絵本のような世界観を描いたオリジナル缶も見どころで、食べ終えた後も手元に残したくなる仕上がり。

香ばしさの違いを食べ比べできる詰め合わせです。

クッキー詰合せ





商品名：クッキー詰合せ（くらはしれいパッケージ）税込価格：1,404円内容：オレンジクッキー5枚、ラングミルク5枚合計枚数：10枚

新作のオレンジクッキーと、ミルクチョコをサンドしたラングドシャ「ラングミルク」を詰め合わせた限定缶です。

爽やかな柑橘の風味とチョコレートのコク、異なる味わいを一度に楽しめる内容。

華やかなイラストとともに、手土産にも映える一品です。

今回のコラボは、ロイスダールの定番菓子にくらはしれいのイラスト世界を重ねた数量限定企画です。

価格は1,296円と1,404円で、ちょっとした贈り物や母の日シーズンのギフト候補としても選びやすいラインアップ。

購入を考えている方は、取り扱い状況が店舗ごとに異なるため、事前に店舗情報を確認しておくのがおすすめです。

ロイスダール×くらはしれいコラボ限定デザイン缶の紹介でした。

よくある質問

Q. いつからどこで買えますか？

A. 2026年4月中旬から全国のロイスダール店舗で順次販売されています。

ただし一部取り扱いのない店舗があり、店舗ごとに販売商品や販売期間が異なるため、来店前に店舗一覧の確認がおすすめです。

Q. 商品は何種類ありますか？

A. 今回の限定商品は2種類です。

リーフパイ詰合せはプチリーフ5枚とプチショコラリーフ4枚の計9枚入り、クッキー詰合せはオレンジクッキー5枚とラングミルク5枚の計10枚入りです。

Q. くらはしれいはどんなイラストレーターですか？

A. くらはしれいは岐阜県在住のイラストレーターで、雑誌や書籍の装画、挿絵などで活躍しています。

レトロな海外絵本のような世界観や独特の色使いを得意とし、お菓子や雑貨のイラストも多く手がけています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 飾っておきたい限定缶！ ロイスダール「くらはしれいコラボ限定デザイン缶」 appeared first on Dtimes.