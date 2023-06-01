SixTONES・松村北斗主演『秒速5センチメートル』週間映像ランキング2冠【オリコンランキング】
SixTONES・松村北斗が単独初主演を務め、アニメーション監督・新海誠の作品を初めて実写化した映画『秒速5センチメートル』（2025年10月公開）のDVD&Blu-rayが、4月23日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」で2冠を獲得。
【動画】実写版『秒速5センチメートル』松村北斗のコメント映像
初週売上は、DVD：0.3万枚、Blu-ray Disc（以下BD）：0.6万枚で、「オリコン週間DVDランキング」「オリコン週間BDランキング」ともに1位に初登場した。
本作の共演は、高畑充希、森七菜、青木柚、木竜麻生、宮崎あおい（※崎＝たつさき）、吉岡秀隆ら。主題歌となった米津玄師の「1991」は、2025年10月27日付「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で1位を獲得。劇中歌には山崎まさよしの『One more time, One more chance』が起用された。
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
Blu-ray Discランキングは2008年7月7日付〜集計開始
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月27日付：集計期間：2026年4月13日〜19日）＞
【動画】実写版『秒速5センチメートル』松村北斗のコメント映像
初週売上は、DVD：0.3万枚、Blu-ray Disc（以下BD）：0.6万枚で、「オリコン週間DVDランキング」「オリコン週間BDランキング」ともに1位に初登場した。
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
Blu-ray Discランキングは2008年7月7日付〜集計開始
ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013年10月14日付〜集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月27日付：集計期間：2026年4月13日〜19日）＞