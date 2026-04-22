芦田愛菜、バディ役女優が芝居を称賛 “全シーン2回ずつ撮影”で「同じことをずっと再現」「さすがだな」【ミステリー・アリーナ】
【モデルプレス＝2026/04/22】女優の芦田愛菜が4月22日、都内で開催された映画『ミステリー・アリーナ』（5月22日公開）完成披露試写会に、唐沢寿明、三浦透子、浅野ゆう子、トリンドル玲奈、奥野壮、野間口徹、玉山鉄二、堤幸彦監督、原作者の深水黎一郎とともに出席。撮影の裏話を明かした。
【写真】芦田愛菜の芝居を称賛した人気女優
芦田は舞台となるクイズ番組の解答者の1人である天才少女・一子を演じた。芦田は、初共演の唐沢について「脚本を読んで、家で考えている予想以上のダークジョークたっぷりな樺山さんが現場にいらっしゃって。本当に圧倒される毎日でした」とコメント。「一子はどんどん樺山に追い詰められていくんですけど、樺山さんのお芝居の力というか、圧に負けないように返していかなきゃいけない。一子としても私としてもいっぱいいっぱいでお芝居をさせていただきました」と語った。
一子にだけ見える人物・サンゴを演じた三浦は「実は大変なのは私ではなくて、芦田さんの役なんですよ」と言い「というのも、私の存在は芦田さんが演じる一子にしか見えていないわけで。2人でお芝居するわけじゃないですか。（芦田は）それとまったく同じことを私がいない状態でもう一度やるんです。全部のシーンを2回ずつお芝居されているんです」と撮影の裏話を明かした。
三浦は「（自分が）いる状態といない状態、本当に同じことをずっと再現していらっしゃって。さすがだなって。バディとしてとても頼もしい、ついていこうって」と芦田をリスペクト。芦田も三浦に関して「特異性のある役じゃないですか。スッと現場に馴染んでいらっしゃって、サンゴとしての佇まいがすごく素敵だなと思っていました」としみじみ語った。
本作は、ミステリー小説ランキングを席巻した本格ミステリー作家・深水黎一郎による小説「ミステリー・アリーナ」（講談社文庫刊）の実写映画化。全国民が熱狂する生放送のド派手な推理クイズ番組「ミステリー・アリーナ」。番組の熱気を一気に盛り上げるのは、司会者・樺山桃太郎。難攻不落の推理問題に正解者が連続して現れず、賞金はキャリーオーバーで100億円まで膨れ上がっていた。今回、出題される問題は、「嵐の中、孤立した洋館で起きた殺人事件」。推理力に自信のある選りすぐりの6人の解答者たちは、このミステリーを解き明かすことができるのか。犯人当てたら100億円。予測不能なミステリーエンターテインメントが始まる。（modelpress編集部）
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◆芦田愛菜、“初共演”唐沢寿明とのシーンは「圧に負けないように」
芦田は舞台となるクイズ番組の解答者の1人である天才少女・一子を演じた。芦田は、初共演の唐沢について「脚本を読んで、家で考えている予想以上のダークジョークたっぷりな樺山さんが現場にいらっしゃって。本当に圧倒される毎日でした」とコメント。「一子はどんどん樺山に追い詰められていくんですけど、樺山さんのお芝居の力というか、圧に負けないように返していかなきゃいけない。一子としても私としてもいっぱいいっぱいでお芝居をさせていただきました」と語った。
◆三浦透子、芦田愛菜の芝居を称賛
一子にだけ見える人物・サンゴを演じた三浦は「実は大変なのは私ではなくて、芦田さんの役なんですよ」と言い「というのも、私の存在は芦田さんが演じる一子にしか見えていないわけで。2人でお芝居するわけじゃないですか。（芦田は）それとまったく同じことを私がいない状態でもう一度やるんです。全部のシーンを2回ずつお芝居されているんです」と撮影の裏話を明かした。
三浦は「（自分が）いる状態といない状態、本当に同じことをずっと再現していらっしゃって。さすがだなって。バディとしてとても頼もしい、ついていこうって」と芦田をリスペクト。芦田も三浦に関して「特異性のある役じゃないですか。スッと現場に馴染んでいらっしゃって、サンゴとしての佇まいがすごく素敵だなと思っていました」としみじみ語った。
◆唐沢寿明主演 映画「ミステリー・アリーナ」
本作は、ミステリー小説ランキングを席巻した本格ミステリー作家・深水黎一郎による小説「ミステリー・アリーナ」（講談社文庫刊）の実写映画化。全国民が熱狂する生放送のド派手な推理クイズ番組「ミステリー・アリーナ」。番組の熱気を一気に盛り上げるのは、司会者・樺山桃太郎。難攻不落の推理問題に正解者が連続して現れず、賞金はキャリーオーバーで100億円まで膨れ上がっていた。今回、出題される問題は、「嵐の中、孤立した洋館で起きた殺人事件」。推理力に自信のある選りすぐりの6人の解答者たちは、このミステリーを解き明かすことができるのか。犯人当てたら100億円。予測不能なミステリーエンターテインメントが始まる。（modelpress編集部）
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