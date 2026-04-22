ブラッシングを終えたおーちゃん。じっとブラシを眺めながら一生懸命考え事をする表情が微笑ましく、視聴者を夢中にさせています。

動画は記事執筆時点で再生回数1,700回を突破。コメント欄には「好奇心が豊かで頭が良いのでしょうね」「何かの生き物に見えるのかな」といったコメントが寄せられました。

【動画：ネコが『自分の毛がついたブラシ』を見たら→表情が……たまらなく可愛らしい『リアクション』】

ブラシが気になる猫

YouTubeアカウント「ネコスキーコフ」に投稿されたのは、ブラシを見つめる猫の動画。飼い主さんの家で暮らす3頭の猫たちはブラッシングが大好き。この日も大人しく順番にやらせてくれたんだそう。

3頭の体をケアしたブラシには毛がたっぷり。そんなブラシをおーちゃんの前に持っていくと、何やら訝しげな表情で首を傾げ、じっと見つめていたんだとか。

不思議なブラシに猫パンチ

おーちゃんは何度も首を傾げて違う角度からもブラシを確認していたそう。飼い主さんに目を向けたと思うと、突然ブラシ目がけて猫パンチをお見舞い！どうやらブラシに自分たちの毛がついているのが気になって仕方がないようです。

リラックスしていた体を起こし、本格的に臨戦体制。あらゆる角度から睨みをきかせて攻撃を繰り返していたそうです。

どうしても気になるブラシの正体

恐る恐る前足を伸ばしてしっかりと触ると、俯いて考えるおーちゃん。危険なものではないと分かると近寄って匂いを嗅いだりもう一度触ってみたり。

おーちゃんの調査は続きますが、謎のブラシの正体はなかなか答えが出せないようです。

最後には「これが何か教えて」と言わんばかりにじっと飼い主さんの方を見つめていたそう。好奇心旺盛なおーちゃんの行動が微笑ましいひとコマでした。

動画には、「首かしげおーちゃん可愛すぎます」「首を傾げるおーちゃん、最高に可愛い」と一生懸命考えるおーちゃんの可愛さに夢中になった視聴者からコメントが寄せられました。

YouTubeアカウント「ネコスキーコフ」では、今回ご紹介したおーちゃんをはじめ、3頭の猫たちの癒し溢れる日々の様子を、他にもたくさんご覧いただけます。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「ネコスキーコフ」さま

執筆：みっき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。