資さんうどん、“48種類”の新作発表 巨大な「ごぼ天」添えたぶっかけほか
「北九州のソウルフード」で知られる資さんうどんがあす23日より、“冷たい麺”の新商品48種類を販売開始する。
【画像】はみ出る「ごぼ天！」、48種類の新作メニュー
48種類の新商品は、おろしのぶっかけ・山いものぶっかけ等を含む新作。「ごぼ天おろしぶっかけ」「肉おろしぶっかけ」「海老天おろしぶっかけ」などの“おろし”のぶっかけ商品と、「山いも温玉ぶっかけ」「山いもぶっかけ」などの“山いも”のぶっかけ商品となる。また、麺と薬味のみの、シンプルな「ぶっかけ」も用意している。麺は、うどん・そば・細めんから選べる。全店舗（ららぽーとTOKYO-BAY店は異なる）にて販売。商品価格は販売地域により異なる。
また、ごまつゆ等の新たな麺つゆ2種類「ごまつゆ」「ピリ辛ごまつゆ」も販売開始する。つゆは一部店舗では、16日から販売中。
このほか、『399円の新商品2種類』（一部店舗で販売中）も販売中。
【画像】はみ出る「ごぼ天！」、48種類の新作メニュー
48種類の新商品は、おろしのぶっかけ・山いものぶっかけ等を含む新作。「ごぼ天おろしぶっかけ」「肉おろしぶっかけ」「海老天おろしぶっかけ」などの“おろし”のぶっかけ商品と、「山いも温玉ぶっかけ」「山いもぶっかけ」などの“山いも”のぶっかけ商品となる。また、麺と薬味のみの、シンプルな「ぶっかけ」も用意している。麺は、うどん・そば・細めんから選べる。全店舗（ららぽーとTOKYO-BAY店は異なる）にて販売。商品価格は販売地域により異なる。
また、ごまつゆ等の新たな麺つゆ2種類「ごまつゆ」「ピリ辛ごまつゆ」も販売開始する。つゆは一部店舗では、16日から販売中。
このほか、『399円の新商品2種類』（一部店舗で販売中）も販売中。