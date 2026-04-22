≪池袋・ガールズバー売春強要≫「店長のことが好きだから…」管理売春を手伝い、男がシャンパン瓶で殴っても黙認「私もビンタされた」検察は元№1ホステスに懲役1年6か月求刑

東京・池袋にあるガールズバーで元店長の鈴木麻央耶被告（逮捕時・39歳）と共謀して、女性従業員を監視下に置いて売春させた罪に問われた田野和彩被告（21）の論告求刑公判が、4月21日に東京地裁（福島直之裁判官）で開かれた。

〈画像〉店ではナンバーワンだった、ヘソ出しのシャツ、ショートヘアでほほ笑む田野被告

1時間も前から傍聴人が列をなす注目裁判

「綺麗すぎる容疑者」と逮捕当時、SNS上で話題になり、「マイカ」という源氏名で勤務先のガールズバーでは常にNO１だった田野被告。

前回の公判では、傍聴できなかった一般男性が職員に詰め寄り、法廷前の廊下が一時騒然となったが今回も田野被告の姿を一目見ようと法廷前には1時間も前から傍聴人が列をなしていた。そんな注目の事件を社会部記者が解説する。

「田野被告はガールズバーの店長だった鈴木被告と共に、昨年5月～7月にかけて20代の従業員だった女性を店内に住まわせたうえで、新宿・大久保公園などの路上で売春行為をさせた罪に問われている。初公判で田野被告は『間違いありません』と罪を認めている」

女性は2024年ごろから、ガールズバーで働いていたが売り上げが少ないと日常的に鈴木被告から暴力を受けていた。

「鈴木被告は無断で女性の自宅の賃貸借契約を解約したことも公判でわかっています。女性は、店内の一畳にも満たないバックヤードや漫画喫茶での生活を強いられ、他のキャバクラ店での勤務や、さらには売春もさせられるようになりました。売り上げは鈴木被告が管理していたようで、毎日、生活費が手渡されていました」（同前）

鈴木被告の暴行を目撃していた田野被告も、次第に管理売春に協力しはじめたという。

「鈴木被告は女性の行動を監視するために、カード式のGPS装置を持たせていました。田野被告はそのGPSを使って、居場所を確認したりする役割を果たしていました。一連の事件は、去年7月に女性が立ちんぼ中に売春防止法違反の容疑で逮捕されて発覚、女性は3か月で400人の男を相手にさせられたといいます」（同前）

「シャンパンの空き瓶で太ももを叩いているのを見ました」

4月21日、法廷で田野被告は、黒色上下のスーツを身にまとい、黒髪のショートヘアーで現れた。逮捕報道での印象とは異なりメイクは薄く、素朴で大人しそうな人物に見える。

事件当時、被害女性は鈴木被告から「大久保公園で立ちんぼしろ」という指示に従い公園周辺の路上で売春行為をしていた。裁判では弁護側の質問で「（鈴木被告に対し）従属的立場だった」と主張する田野被告だが、鈴木被告とともに被害女性が仕事をする様子を見に行くこともあったという。

「あまり覚えていないですが、店長と10回程度見に行ったことはありました。店長の指示で一人で行くこともありました （GPSについては）店長のスマホで（被害女性の行動を）確認していました」

田野被告は、鈴木被告が被害女性への壮絶な暴行現場を目撃していたという。弁護側から問われるとこう答えていた。

「蹴るとか叩いたりとか、シャンパンの空き瓶で太ももを叩いているのを見ました」

だが、田野被告は暴行を制止することはできなかった。傍聴席で両親が見守る中、自身も受けた暴行を赤裸々に語った。

「私も店長から暴行を受けたこともありますし、怒った時の店長は何も言う事も聞いてくれないような感じの人なので......。私も蹴られたり過呼吸になるくらいのビンタを受けたりしました」

しかし、なぜ田野被告は仕事をやめなかったのか。その背景となった鈴木被告との関係性について、言葉を選んでいたのか数秒考え込むと、震えた小さな声で吐露した。

「・・・好きだったからです。異常だったんだなと思います。店長のことが好きだったということもありますし、（被害女性の）様子とかを見ると、この夜の世界ではあり得ることなのかなと思っていたからです」

4月21日の裁判で、検察側は被害女性が「暴力や脅迫によって事実上管理されていたことを認識していたおり、犯情は悪質だ」と断じ、1年6か月の拘禁刑と罰金30万円などを求刑。対する弁護側は、「従属的な立場にとどまり、内省も深めていて執行猶予判決が相当だ」とした。

当の本人は、最終弁論で声を震わせながらこう謝罪した。

「（被害女性に）肉体的にも精神的にも辛い思いをさせてしまって、本当に申し訳なく思っています。二度とこのようなことをしないと誓います」

判決は5月25日に言い渡される。

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取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班