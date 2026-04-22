【B1第34節 見どころ】大阪はホーム最終戦で三河撃破へ…CSへ崖っぷちの仙台、三遠は白星必須

大阪は連勝を伸ばしたい【（C） B.LEAGUE】

4月22日、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」のB1リーグ戦第34節が開催。レギュラーシーズンは残り5試合となり、今節は今シーズン最後の水曜ゲームを迎える。



西地区9位の大阪エヴェッサは、前節の戦いで第18節以来となる同一カード連勝をマーク。ホームで川崎ブレイブサンダースと対戦した第33節ではオフェンス力が光り、GAME1を98－76、GAME2では103-93で点の取り合いを制した。



今節の一戦は、大阪にとって今シーズンラストの本拠地開催。おおきにアリーナ舞洲で有終の美を飾るべく迎え撃つのは、同地区3位のシーホース三河だ。



前節の三河は、敵地で京都ハンナリーズとの熱戦の末に4連勝を記録。5試合を残して「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」への出場権を獲得した。



第16節に行われた一戦では、ホームの三河が10点差で大阪に勝利。大阪が借りを返すためには、信条であるハードワークで相手を上回らなければならない。三河はどこからでも得点を射抜く布陣が魅力の1つ。その中でも、直近6試合で4度の20点超えをマークしているジェイク・レイマンには細心の注意が必要。レイマンへのマークが予想されるライアン・ルーサー、マット・ボンズが白星獲得へのカギを握る存在だ。



三河としても前節から守備のテコ入れが勝利へのポイント。ガード陣では長野誠史が前線から激しいプレッシャーを仕掛けてリズムを生み出したい。ゴール下では、かつてのチームメートであるシェーファーアヴィ幸樹と竹内譲次によるマッチアップに注目だ。



仙台の渡辺（右）と越谷の松山のマッチアップ【（C） B.LEAGUE】

逆転でのチャンピオンシップ進出を目指す仙台89ERSだが、前節はアウェーで星を分け合った。ワイルドカード4位とのゲーム差は4。今節から迎えるホーム3連戦では、白星必須で望みをつながなければならない。第34節の相手は越谷アルファーズ。互いにチームを引っ張る渡辺翔太vs松山駿の行方が勝敗を大きく左右するだろう。古巣戦となる井上宗一郎と鎌田裕也の奮起にも期待がかかる。



CS出場のチャンスを残す三遠【（C） B.LEAGUE】

三遠ネオフェニックスは33勝22敗で仙台と同じ勝率であり、同様にチャンピオンシップ出場のチャンスが残っている。今節はホームで富山グラウジーズと対戦する。前節の富山はウィリアムスニカが20得点、トレイ・ケルが37得点12リバウンドのダブルダブルに加え、8アシストの大活躍で仙台を撃破。富山には昨シーズンのB1得点王であるブロック・モータムも健在とあって、三遠としては強烈な個の力を組織的なディフェンスで封じ込めたいところ。197センチで機動力のある浅井英矢には、果敢な守備を仕掛けて存在感を示してほしい。



佐賀バルーナーズは、SAGAアリーナでの今シーズンラストゲームで名古屋ダイヤモンドドルフィンズから白星を狙う。第16節の前回対戦では、相手を75得点に抑えてアウェーで勝利を収めた。今節もディフェンシブな戦いに持ち込めるかどうかは、名古屋Dの絶対的存在をいかに抑えるかにかかっている。前節のGAME2で、齋藤拓実は自己最多タイに並ぶ34得点を稼いだ。マッチアップする角田太輝はもちろん、宮永雄太ヘッドコーチの手腕にも注目が集まる。



文＝小沼克年

構成＝バスケットボールキング編集部

B1リーグ戦第34節で達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。今週末は関東で多数の記録達成の瞬間が見られそうだ。地区優勝マジックを3としている宇都宮ブレックスでは、比江島慎が500試合出場にリーチ。遠藤祐亮も史上9人目となる900回3Pシュート成功を射程圏内にとらえている。また、千葉ジェッツでは原修太の400回3Pシュート成功が目前に迫ってきた。このところはプレースタイルの変化もあり試投数が減少傾向にあるが、メモリアルな一撃でチームを勢いづけられるか。



■B1第34節試合日程

・仙台89ERS vs 越谷アルファーズ（＠ゼビオアリーナ仙台）

4月22日（水）19時05分～

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・秋田ノーザンハピネッツ vs レバンガ北海道（＠CNAアリーナ☆あきた）

4月22日（水）19時05分～

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・群馬クレインサンダーズ vs 京都ハンナリーズ（＠オープンハウスアリーナ太田）

4月22日（水）19時05分～

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・アルティーリ千葉 vs 茨城ロボッツ（＠千葉ポートアリーナ）

4月22日（水）19時05分～

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・千葉ジェッツ vs 横浜ビー・コルセアーズ（＠LaLa arena TOKYO-BAY）

4月22日（水）19時05分～

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・アルバルク東京 vs ファイティングイーグルス名古屋（＠TOYOTA ARENA TOKYO）

4月22日（水）19時05分～

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・サンロッカーズ渋谷 vs 宇都宮ブレックス（＠国立代々木競技場 第二体育館）

4月22日（水）19時05分～

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・川崎ブレイブサンダース vs 琉球ゴールデンキングス（＠東急ドレッセとどろきアリーナ）

4月22日（水）19時05分～

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・三遠ネオフェニックス vs 富山グラウジーズ（＠豊橋市総合体育館）

4月22日（水）19時05分～

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・滋賀レイクス vs 広島ドラゴンフライズ（＠滋賀ダイハツアリーナ）

4月22日（水）19時05分～

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・大阪エヴェッサ vs シーホース三河（＠おおきにアリーナ舞洲）

4月22日（水）19時05分～

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・佐賀バルーナーズ vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ（＠SAGAアリーナ）

4月22日（水）19時05分～

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・長崎ヴェルカ vs 島根スサノオマジック（＠ハピネスアリーナ）

4月22日（水）19時05分～

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