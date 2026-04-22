似合うを導く撮影体験！ R Dresser「R Dresser写真館」

記事ポイント 高田馬場に新写真撮影サービスを開設診断知見を生かした2つの撮影プランプロフィールやSNS向け写真需要に対応 高田馬場に新写真撮影サービスを開設診断知見を生かした2つの撮影プランプロフィールやSNS向け写真需要に対応

R Dresserが、新たな写真撮影サービス「R Dresser写真館」を4月27日に高田馬場でオープンします。

パーソナルカラーや骨格、顔立ち、雰囲気まで総合的に見ながら、その人らしさを引き出す撮影を提供する写真館です。

ビジネス用のプロフィール写真から記念写真、SNS用素材まで、用途に応じた撮影に対応します。

R Dresser「R Dresser写真館」





オープン日: 2026年4月27日所在地: 東京都新宿区高田馬場1-26-12 高田馬場ビル805場所: イメージコンサルティングサロンR Dresser内提供内容: 写真撮影サービス

R Dresser写真館は、年間12,000名以上が来店する国内最大級のイメージコンサルティングサロンR Dresserの知見を生かした新サービスです。

印象バランス、肌、表情、空気感に加え、なりたいイメージや用途も踏まえて、一人ひとりに合わせたビジュアルを設計します。

「ただ撮る」だけではなく、似合う要素を分析したうえで、自信につながる一枚を目指す写真館です。

選ばれる理由





撮影は、これまで多くの利用者の「似合う」を導いてきたR Dresserの分析力をもとに監修されます。

自然体の表情や空気感を引き出すことを重視しており、写真が苦手な人や緊張しやすい人にも配慮した構成です。

日本人女性に加え、海外の利用者にも対応し、プロフィール写真、記念写真、ブランドビジュアル、SNS素材など幅広い用途で利用できます。

STANDARDプラン





プラン名: プロフィールフォトプランキャンペーン価格: 22,000円(税込)通常価格: 24,000円(税込)撮影時間: 30分納品: 全データ約100カットレタッチ: 2枚背景: 1パターン内容: ビジュアルディレクション付き

STANDARDのプロフィールフォトプランは、第一印象を整えたい人に向けたプランです。

似合う色や質感を踏まえた撮影設計が含まれ、仕事用プロフィールやSNS用の顔写真を準備したい場面にも取り入れやすい内容です。

30分で約100カットを撮影し、全データ納品と2枚のレタッチが付く実用的な構成です。

PREMIUMプラン





プラン名: ブランディングフォトプランキャンペーン価格: 36,000円(税込)通常価格: 40,000円(税込)撮影時間: 60分納品: 全データ約200カットレタッチ: 4枚背景: 2パターン衣装チェンジ: 可能内容: ブランディング設計付き

PREMIUMのブランディングフォトプランは、起業家やインフルエンサー向けに用意された上位プランです。

発信やビジネス導線を意識した撮影設計が組み込まれ、背景2パターンや衣装チェンジにも対応します。

60分で約200カットを撮影し、4枚のレタッチ付きで、ブランドの見せ方まで考えたい人に向く内容です。

カメラマン

撮影を担当するHarukaさんは、フォトグラファーとスタイリストとして活動しています。

イメージコンサルタントとしての経験も生かし、ファッション、ヘアメイク、ポージングまで多角的にサポートします。

写真を「自分らしさを可視化する手段」と捉え、自然に魅力が引き立つ一枚を提供する考え方にも注目です。

R Dresserは、銀座、新宿、恵比寿、横浜、大阪、福岡の国内6店舗と香港1店舗を展開しています。

イメージコンサルタント36名が在籍し、診断だけでなく、その人がどう見られたいかまで踏み込んだ提案を行っている点も特徴です。

新たな一歩や人生の節目を写真で残したい人にとって、選択肢のひとつになりそうな新サービスです。

R Dresser「R Dresser写真館」の紹介でした。

よくある質問

Q. R Dresser写真館はいつオープンしますか？

A. R Dresser写真館のオープン日は2026年4月27日です。

場所は東京都新宿区高田馬場1-26-12 高田馬場ビル805で、イメージコンサルティングサロンR Dresser内に開設されます。

Q. どのような撮影プランがありますか？

A. プランは2種類あり、STANDARDのプロフィールフォトプランは22,000円、PREMIUMのブランディングフォトプランは36,000円のオープニングキャンペーン価格で利用できます。

撮影時間や納品カット数が異なります。

Q. どんな用途の写真撮影に対応していますか？

A. プロフィール写真、記念写真、ブランドビジュアル、SNS素材などに対応しています。

ビジネス用に整えたい人や、自分らしい一枚を残したい人にも向くサービスです。

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