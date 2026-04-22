『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが4月22日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。

【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】「たばこの吸い殻が入っているペットボトルは資源にはならないので、燃えるごみでお願いします」【マシンガンズ滝沢】





滝沢さんはペットボトルの中に、たばこの吸い殻が捨てられた画像を添えて「たばこの吸い殻が入っているペットボトルは資源にはならないので、燃えるごみでお願いします。」と投稿。









続けて「ペットボトルの日に出していただいても清掃員が手でごみ袋に入れたり、ペットボトル工場で取り除くので、できれば吸い殻は灰皿にお願いします。」「ペットボトルも有効活用しましょう！」と、清掃現場の実情を交えて呼びかけました。









滝沢さんは、日々SNSを通じ「ごみトリビア」を投稿し、啓発活動に努めています。









※ごみの分別方法や回収ルールは自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。



【担当：芸能情報ステーション】