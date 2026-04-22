２２日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、直美（上坂樹里）に近寄ってきた小日向中尉（藤原季節）について、ネットの心配が的中した。

この日の「風、薫る」では、直美が街を歩いていると、和服姿の小日向を発見。小日向は女性と一緒で「欣二」などと呼ばれており、服も住まいもあてがってもらっているといい「オレ、春代さんがいないと生きていけない」などとイチャイチャ。「金になりそうな話がある」などとも話しているのを聞いてしまい、直美は欣二に声をかける。

悪びれる様子もない欣二は、直美も身分を偽っていることを知っており、「鹿鳴館に入れてくれるなら誰でも良かった」などと言い放つ。中に入り、金持ちの女性を引っかけることが目的だったと言い「警察を呼べば？オレは困らない。親はガキの頃死んで困るやつもいない」とバッサリ。これに直美は「あんたみたいなクズのせいで親のいない子が見下されるのよ！」と激怒。

直美の怒りにも全く動じない欣二は最後に本当の名前は「寛太」だと告げ、茶屋を出て行く。

前日の「あさイチ」朝ドラ受けで、華丸は小日向の怪しさを指摘しており、この日の朝ドラ受けで、鈴木奈穂子アナは「よく昨日…」と驚き。大吉は「大事な証明書を持っていないのもおかしいと思った」と言い、華丸も「上官に会っている姿もなかった」と指摘した。

ネットでも小日向は「コスプレ詐欺師」との指摘が上がっており、果たしてその通りだったことに「やっぱり詐欺のクズ男だったな」「ほら！ヒモ詐欺師」「やっぱり小日向ぁ〜！詐欺師だったんだ！くそぉ！」などの声が上がっていた。