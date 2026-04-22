ナンバープレートでお金持ちだと思う「北陸地方の地名」ランキング！ 2位「新潟」を抑えた1位は？【2026年調査】
暖かな春の陽気に誘われて遠出を楽しむ方が増えるこの時期、サービスエリアなどで全国各地のさまざまな地名を目にする機会もあることでしょう。そんな道行く車の中でも、その響きだけで「きっと裕福なエリアなのだろう」と無意識に想像を膨らませた経験がある人もいるかもしれませんね。
All About ニュース編集部では、2026年4月2〜3日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う「北陸地方の地名」ランキングの結果をご紹介します。
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回答者からは「政令指定都市で日本海側最大の都市として、経済力と都会的なステータス感がある地名だから」（30代男性／大阪府）、「政令指令都市で地価も高く、お金持ちが住む地域ではないかと思ったから」（30代男性／神奈川県）、「本州日本海側最大の都市であり、県庁所在地で、企業の拠点も多いのでお金持ちだと思います」（60代男性／兵庫県）といったコメントがありました。
回答者からは「北陸の中でも観光・文化・経済の中心都市で、高級住宅地や伝統産業の富裕層が多いイメージがあるためです」（30代女性／愛知県）、「品がある街のイメージがあるから。お金持ちが多そう」（20代女性／東京都）、「金沢は、石川県の経済的な中心地でもあり、多くの企業や産業が集積しているから」（10代男性／大阪府）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月2〜3日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う「北陸地方の地名」ランキングの結果をご紹介します。
2位：新潟（新潟県）／45票2位は「新潟」でした。新潟県は日本海側に位置し、豊かな自然とおいしいお米、日本酒の産地として全国的に知られています。新潟市は本州日本海側で唯一の政令指定都市であり、古くから港町として栄えた歴史を持ちます。信濃川のゆったりとした流れや、萬代橋に代表される美しい都市景観が、洗練された「都会的で裕福なイメージ」を形作っています。
回答者からは「政令指定都市で日本海側最大の都市として、経済力と都会的なステータス感がある地名だから」（30代男性／大阪府）、「政令指令都市で地価も高く、お金持ちが住む地域ではないかと思ったから」（30代男性／神奈川県）、「本州日本海側最大の都市であり、県庁所在地で、企業の拠点も多いのでお金持ちだと思います」（60代男性／兵庫県）といったコメントがありました。
1位：金沢（石川県）／170票1位に輝いたのは「金沢」でした。加賀百万石の城下町として知られる金沢は、日本三名園の一つである兼六園や、風情ある茶屋街など、豪華な伝統文化が息づく街です。歴史的な街並みと現代アートが共存する洗練された雰囲気があり、北陸新幹線の開業以降、そのブランド力はさらに向上。歴史に裏打ちされた「格調の高さ」と「資産家」のイメージが圧倒的な票を集めました。
回答者からは「北陸の中でも観光・文化・経済の中心都市で、高級住宅地や伝統産業の富裕層が多いイメージがあるためです」（30代女性／愛知県）、「品がある街のイメージがあるから。お金持ちが多そう」（20代女性／東京都）、「金沢は、石川県の経済的な中心地でもあり、多くの企業や産業が集積しているから」（10代男性／大阪府）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)