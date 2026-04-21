【2026最新】GWの人気キャラクターイベント9選！ちいかわ・ポケモン・サンリオなど
2026年GWは、ちいかわ、ポケモン、ミッフィーなど人気キャラクターに会いに行けるイベントが大充実。2026年最新・限定の企画がそろい、“推し活おでかけ”にぴったりのシーズンだ。今年は新スポット「ポケパーク カントー」をはじめ、35周年を迎えたサンリオピューロランドのアニバーサリーイベントもワクワク感が満載。完全予約制や日時指定券が必要なイベントもあるので、事前チェックは忘れずに。かわいいフォトスポットで写真を撮ったり、体験型コンテンツを楽しんだり、限定グッズやフードをチェックしたりと、心ときめく楽しみがいっぱい。GWに行きたい注目のキャラクターイベントを厳選して紹介！
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■常時、キャラクターと会える施設
■ちいかわパーク
かわいさと遊び心が満載の体験空間へ
イラストレーターのナガノさんが描く人気漫画「ちいかわ」の世界を存分に体感できる常設施設「ちいかわパーク」が、2025年7月28日に池袋・サンシャインシティ アネックスにオープン。会場は地下1階と1階の2フロア、約2030平方メートルの広さを誇り、展示エリアでは物語のシーンを再現した空間で写真撮影や探索が楽しめる。ゲームエリアでは「くものすキャッチャー」や「ミートボールころがし」など、作品にちなんだユニークな遊びが体験できる。グッズショップには、ここでしか手に入らないぬいぐるみやポップコーンバケツ、Tシャツ、名入れ商品など限定アイテムが多数並ぶ。ファンはもちろん、はじめて「ちいかわ」に触れる人にもぴったりな、優しくてユーモアにあふれた空間が広がっている。
■ポケパーク カントー
ポケモンの森と街を巡る冒険へ
ポケパーク カントーは、ポケモン初の常設屋外施設として「よみうりランド」園内に2026年2月5日オープン。約2.6ヘクタールの広さに「森」と「街」の世界を再現し、場内全体で600匹を超えるポケモンが暮らす。多摩丘陵の起伏を活かしたポケモンフォレストでは、自然の森を進みながら生態を観察でき、段差のある道や草むらなど探検気分が続く。カヤツリタウンでは活気ある街並みが広がり、ライド型アトラクション、ポケモンセンターやショップ、ショーが楽しめるジム、ポケモンとのグリーティングが楽しめる施設が集まる。専用チケットは種類によって体験内容が変わる。
■横浜アンパンマンこどもミュージアム
アンパンマンの世界が体験できるテーマパーク
「それいけ！アンパンマン」のテーマパーク。横浜駅から徒歩約10分とアクセスも良好。3階ミュージアムフロア(有料)では、アンパンマンたちのステージやグリーティングが毎日行われている。また、ジャムおじさんのパン工場などアニメに登場する建物や乗り物の遊び場があり、親子で遊びながらアンパンマンワールドをリアルに体験できる(※2階・3階ミュージアムへの入館は日時指定Webチケットの事前購入が必要です。詳細は公式サイトなどをご確認ください)。
■GW期間にキャラクターと会えるイベントが開催中の施設
■Sanrio Puroland 35th Anniversary(サンリオピューロランド サーティーフィフス アニバーサリー)
開催場所：サンリオピューロランド【事前予約制】
開催期間：2025年12月5日〜2026年12月31日(木)
新作メインパレードや特別装飾が楽しめるアニバーサリー企画
サンリオピューロランド35周年を記念したアニバーサリーイベント。10年ぶりにリニューアルされた新作メインパレード「The Quest of Wonders Parade」をはじめ、パレードに連動して光る「ワンダーリボンライト」の販売、リボンの特別デザインのパスポートチケットなど、さまざまな企画が用意されている。3階エントランスには、35周年を記念した特別な装飾が設置され、フォトプロップスを持ちながら写真や動画撮影を楽しめる。
■Together with LINUS(トゥギャザー ウィズ ライナス) みんなのライナス
開催場所：スヌーピーミュージアム
開催期間：2026年3月7日〜8月30日(日)
ライナスの魅力を楽しめる企画展
スヌーピーやチャーリー・ブラウンの親友で、水色の安心毛布がトレードマークのライナスの魅力を楽しめる新企画展。心優しい性格ながら思慮深く、でもちょっぴりおっちょこちょいで誰からも親しまれるライナス。本展では、毛布から離れて電話をとりに行くけれど、毛布は形を変えずにライナスを待ってくれている様子を描いたコミックの原画や、ガミガミ屋の姉・ルーシーと物言いの弟・リランに囲まれながらソファに座るライナスが描かれた原画など、選りすぐりのコミック原画＆複製原画45点を通じてライナスの魅力が紹介される。企画展に合わせて、トートバッグやキルティングポーチなど新グッズも多数登場する。
■ミッフィーセレブレーション
開催場所：ハウステンボス
開催期間：2026年2月27日〜6月28日(日)
花で彩られたミッフィーのパレードやショーが楽しめる
ハウステンボスで開催されるミッフィー尽くしのイベント。ミッフィーとメラニーが登場する華やかなパレードに、ミッフィーの友達のくまの「ボリス」とぶたの「グランティ」が初参加する。また、ミッフィーの絵本をモチーフにしたフォトパネルや、フラワータワーの間からミッフィーが顔をのぞかせるスポットなど、春の花で彩られた街並みとミッフィーのかわいさが融合したフォトジェニックなエリアも初登場。色とりどりの花々に囲まれた華やかなステージでは、ミッフィーとメラニーが贈る特別なショーも行われる。
■シルバニアパーク スプリングフェスタ2026
開催場所：こもれび森のイバライド
開催期間：2026年3月7日〜5月24日(日)
休園日は4月21日(火)、5月7日(木)・12日(火)・19日(火)。
シルバニアパーク スプリングフェスタ
楽しい遊びがいっぱい詰まった建物を巡りながらクイズラリーに挑戦！シルバニアファミリーの仲間になった気分で楽しい時間を過ごせる。
■ひみつのアイプリ in じょいぽりす
開催場所：東京ジョイポリス
開催期間：2026年3月6日〜5月10日(日)
ひみつのアイプリがジョイポリスに登場！
東京ジョイポリスで『ひみつのアイプリ』とのコラボイベントが開催！人気のアトラクションとのコラボや、ここでしか聞けない録り下ろしボイスの館内アナウンス、限定グッズにコラボメニューなど、テーマパークならではの企画が満載。さらに「一条寺サクラ」と「五十嵐じゅりあ」のバースデー企画や、JR東海・ひらかたパークとの連動施策も実施。世代を問わず夢中になれる、特別なコラボイベントをお見逃しなく！
■パンどろぼうカフェ with サンデーブランチ vol.3
開催場所：吉祥寺パルコ
開催期間：開催中〜2026年5月10日(日)
料理人こだわりの「パンどろぼう」のカフェメニューを楽しめる
絵本作家、柴田ケイコさんのシリーズ累計発行部数500万部を超える絵本『パンどろぼう』(KADOKAWA)と「サンデーブランチ吉祥寺店」によるコラボカフェ。3回目を数える今回は、1巻の表紙の『パンどろぼう』をイメージしたグラタンプレートをはじめ、「パンどろぼう」のまずい表情を表現したホットケーキ、「おにぎりぼうや」をイメージした和定食、パンを抱きしめて穏やかな表情を浮かべる「パンどろぼう」のアートクッキーが飾られたア・ラ・モードなど、ユーモラスでかわいい絵本の世界を表現した料理人こだわりのメニューがそろう。店内では「パンどろぼう」の絵本やグッズが販売される。
せっかくのGWは好きなキャラクターに会いに行きたい。2026年限定の企画や、この時期ならではのイベントもそろい、楽しみ方はさまざま。フォトスポットで映える写真をたくさん撮って、思い出をしっかり残したい。完全予約制や日時指定券の有無を事前にチェックして、気になるイベントは早めに計画を立てておこう。
ウォーカープラスの「GW特集」ではおすすめのおでかけスポットやイベント情報など、GWを楽しむためのコンテンツがたくさん！ぜひチェックしてみて。
※GW中は休みや営業時間が異なる場合があります。事前に確認のうえおでかけください。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■常時、キャラクターと会える施設
■ちいかわパーク
かわいさと遊び心が満載の体験空間へ
イラストレーターのナガノさんが描く人気漫画「ちいかわ」の世界を存分に体感できる常設施設「ちいかわパーク」が、2025年7月28日に池袋・サンシャインシティ アネックスにオープン。会場は地下1階と1階の2フロア、約2030平方メートルの広さを誇り、展示エリアでは物語のシーンを再現した空間で写真撮影や探索が楽しめる。ゲームエリアでは「くものすキャッチャー」や「ミートボールころがし」など、作品にちなんだユニークな遊びが体験できる。グッズショップには、ここでしか手に入らないぬいぐるみやポップコーンバケツ、Tシャツ、名入れ商品など限定アイテムが多数並ぶ。ファンはもちろん、はじめて「ちいかわ」に触れる人にもぴったりな、優しくてユーモアにあふれた空間が広がっている。
■ポケパーク カントー
ポケモンの森と街を巡る冒険へ
ポケパーク カントーは、ポケモン初の常設屋外施設として「よみうりランド」園内に2026年2月5日オープン。約2.6ヘクタールの広さに「森」と「街」の世界を再現し、場内全体で600匹を超えるポケモンが暮らす。多摩丘陵の起伏を活かしたポケモンフォレストでは、自然の森を進みながら生態を観察でき、段差のある道や草むらなど探検気分が続く。カヤツリタウンでは活気ある街並みが広がり、ライド型アトラクション、ポケモンセンターやショップ、ショーが楽しめるジム、ポケモンとのグリーティングが楽しめる施設が集まる。専用チケットは種類によって体験内容が変わる。
■横浜アンパンマンこどもミュージアム
アンパンマンの世界が体験できるテーマパーク
「それいけ！アンパンマン」のテーマパーク。横浜駅から徒歩約10分とアクセスも良好。3階ミュージアムフロア(有料)では、アンパンマンたちのステージやグリーティングが毎日行われている。また、ジャムおじさんのパン工場などアニメに登場する建物や乗り物の遊び場があり、親子で遊びながらアンパンマンワールドをリアルに体験できる(※2階・3階ミュージアムへの入館は日時指定Webチケットの事前購入が必要です。詳細は公式サイトなどをご確認ください)。
■GW期間にキャラクターと会えるイベントが開催中の施設
■Sanrio Puroland 35th Anniversary(サンリオピューロランド サーティーフィフス アニバーサリー)
開催場所：サンリオピューロランド【事前予約制】
開催期間：2025年12月5日〜2026年12月31日(木)
新作メインパレードや特別装飾が楽しめるアニバーサリー企画
サンリオピューロランド35周年を記念したアニバーサリーイベント。10年ぶりにリニューアルされた新作メインパレード「The Quest of Wonders Parade」をはじめ、パレードに連動して光る「ワンダーリボンライト」の販売、リボンの特別デザインのパスポートチケットなど、さまざまな企画が用意されている。3階エントランスには、35周年を記念した特別な装飾が設置され、フォトプロップスを持ちながら写真や動画撮影を楽しめる。
■Together with LINUS(トゥギャザー ウィズ ライナス) みんなのライナス
開催場所：スヌーピーミュージアム
開催期間：2026年3月7日〜8月30日(日)
ライナスの魅力を楽しめる企画展
スヌーピーやチャーリー・ブラウンの親友で、水色の安心毛布がトレードマークのライナスの魅力を楽しめる新企画展。心優しい性格ながら思慮深く、でもちょっぴりおっちょこちょいで誰からも親しまれるライナス。本展では、毛布から離れて電話をとりに行くけれど、毛布は形を変えずにライナスを待ってくれている様子を描いたコミックの原画や、ガミガミ屋の姉・ルーシーと物言いの弟・リランに囲まれながらソファに座るライナスが描かれた原画など、選りすぐりのコミック原画＆複製原画45点を通じてライナスの魅力が紹介される。企画展に合わせて、トートバッグやキルティングポーチなど新グッズも多数登場する。
■ミッフィーセレブレーション
開催場所：ハウステンボス
開催期間：2026年2月27日〜6月28日(日)
花で彩られたミッフィーのパレードやショーが楽しめる
ハウステンボスで開催されるミッフィー尽くしのイベント。ミッフィーとメラニーが登場する華やかなパレードに、ミッフィーの友達のくまの「ボリス」とぶたの「グランティ」が初参加する。また、ミッフィーの絵本をモチーフにしたフォトパネルや、フラワータワーの間からミッフィーが顔をのぞかせるスポットなど、春の花で彩られた街並みとミッフィーのかわいさが融合したフォトジェニックなエリアも初登場。色とりどりの花々に囲まれた華やかなステージでは、ミッフィーとメラニーが贈る特別なショーも行われる。
■シルバニアパーク スプリングフェスタ2026
開催場所：こもれび森のイバライド
開催期間：2026年3月7日〜5月24日(日)
休園日は4月21日(火)、5月7日(木)・12日(火)・19日(火)。
シルバニアパーク スプリングフェスタ
楽しい遊びがいっぱい詰まった建物を巡りながらクイズラリーに挑戦！シルバニアファミリーの仲間になった気分で楽しい時間を過ごせる。
■ひみつのアイプリ in じょいぽりす
開催場所：東京ジョイポリス
開催期間：2026年3月6日〜5月10日(日)
ひみつのアイプリがジョイポリスに登場！
東京ジョイポリスで『ひみつのアイプリ』とのコラボイベントが開催！人気のアトラクションとのコラボや、ここでしか聞けない録り下ろしボイスの館内アナウンス、限定グッズにコラボメニューなど、テーマパークならではの企画が満載。さらに「一条寺サクラ」と「五十嵐じゅりあ」のバースデー企画や、JR東海・ひらかたパークとの連動施策も実施。世代を問わず夢中になれる、特別なコラボイベントをお見逃しなく！
■パンどろぼうカフェ with サンデーブランチ vol.3
開催場所：吉祥寺パルコ
開催期間：開催中〜2026年5月10日(日)
料理人こだわりの「パンどろぼう」のカフェメニューを楽しめる
絵本作家、柴田ケイコさんのシリーズ累計発行部数500万部を超える絵本『パンどろぼう』(KADOKAWA)と「サンデーブランチ吉祥寺店」によるコラボカフェ。3回目を数える今回は、1巻の表紙の『パンどろぼう』をイメージしたグラタンプレートをはじめ、「パンどろぼう」のまずい表情を表現したホットケーキ、「おにぎりぼうや」をイメージした和定食、パンを抱きしめて穏やかな表情を浮かべる「パンどろぼう」のアートクッキーが飾られたア・ラ・モードなど、ユーモラスでかわいい絵本の世界を表現した料理人こだわりのメニューがそろう。店内では「パンどろぼう」の絵本やグッズが販売される。
せっかくのGWは好きなキャラクターに会いに行きたい。2026年限定の企画や、この時期ならではのイベントもそろい、楽しみ方はさまざま。フォトスポットで映える写真をたくさん撮って、思い出をしっかり残したい。完全予約制や日時指定券の有無を事前にチェックして、気になるイベントは早めに計画を立てておこう。
ウォーカープラスの「GW特集」ではおすすめのおでかけスポットやイベント情報など、GWを楽しむためのコンテンツがたくさん！ぜひチェックしてみて。
※GW中は休みや営業時間が異なる場合があります。事前に確認のうえおでかけください。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。