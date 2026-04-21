元フジアナ秋元優里氏、同局社員として進行担当
【モデルプレス＝2026/04/21】フジテレビは2026年4月21日、同局にて「海外共同製作プロジェクト発表会＆10月期連続ドラマ制作発表」を実施。進行は同局の元アナウンサーで、現在はディストリビューション部に所属する秋元優里氏が務めた。
【写真】42歳元フジアナ、美肩際立つノースリ姿で見事な進行披露
この日、フジテレビは「FUJI FUTURE UPDATE」第5弾として、全11話となる「kiDnap GAME」の制作を発表。本イベントで進行を務めた秋元氏は、美しい肩のラインが際立つ白のノースリーブトップスに、黒のボトムスを合わせた爽やかな装いで登壇。元アナウンサーならではの安定感のある見事な進行を披露し、華やかに会を彩った。
秋元氏は2006年に同局にアナウンサーとして入社。2019年7月1日付でアナウンス室から総合事業局コンテンツ事業センターコンテンツ事業室に異動し、現在はディストリビューション部にてコンテンツの海外展開などに携わっている。（modelpress編集部）
“愛する人を救うために、どこまでできますか？救われるのは一人だけ”
アジア7都市で同時多発誘拐事件が発生。東京、ソウル、台北、シンガポール、バンコク、那覇、マニラ。世界中で事件がセンセーショナルに報道される中、被害者のかぞくのもとに1通のメールが届く。このゲームの出場者にはそれぞれ異なる司令が出される。大切な人を救うために、他の出場者より先に試練をクリアしなければならない。国籍も経歴も宗教も違う7人は、なぜゲームの出場者になってしまったのか？このサバイバルゲームを主催しているのは誰なのか？目的は…？極限状態の中で繰り広げられる命懸けのゲーム「kiDnap GAME」が開幕。
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◆元フジアナ・秋元優里氏、ドラマ発表会で進行務める
この日、フジテレビは「FUJI FUTURE UPDATE」第5弾として、全11話となる「kiDnap GAME」の制作を発表。本イベントで進行を務めた秋元氏は、美しい肩のラインが際立つ白のノースリーブトップスに、黒のボトムスを合わせた爽やかな装いで登壇。元アナウンサーならではの安定感のある見事な進行を披露し、華やかに会を彩った。
◆フジ、10月期連続ドラマ「kiDnap GAME」あらすじ
“愛する人を救うために、どこまでできますか？救われるのは一人だけ”
アジア7都市で同時多発誘拐事件が発生。東京、ソウル、台北、シンガポール、バンコク、那覇、マニラ。世界中で事件がセンセーショナルに報道される中、被害者のかぞくのもとに1通のメールが届く。このゲームの出場者にはそれぞれ異なる司令が出される。大切な人を救うために、他の出場者より先に試練をクリアしなければならない。国籍も経歴も宗教も違う7人は、なぜゲームの出場者になってしまったのか？このサバイバルゲームを主催しているのは誰なのか？目的は…？極限状態の中で繰り広げられる命懸けのゲーム「kiDnap GAME」が開幕。
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