プロデューサー／タレントのテリー伊藤さんが4月21日、自身のインスタグラムを更新。フランスの名車「シトロエン2CV チャールストン」を約10年ぶりに手に入れたことを報告しました。



【写真を見る】【 テリー伊藤 】 10年越しの念願叶い「シトロエン2CV チャールストン」を再入手 納車後の“Oh la la!!”なハプニングも報告





テリーさんは、愛車とともにポーズをとる写真を複数枚投稿。「シトロエン2CVチャールストンを10年振りに手に入れた。離れていた間もいつかまた乗りたいと思っていたので念願叶う」と綴り、再会を待ち望んでいた一台であることを明かしました。







投稿では「私はパリジャン、郊外にドライブ気分」とフランス気分を満喫している様子が伝わってきます。「シトロエン2CV チャールストン」はフランスの自動車メーカー・シトロエンが製造した乗用車で、丸みを帯びたフォルムが特徴。テリー伊藤さんが投稿した写真にも、深いグレーのボディに丸いヘッドライトと大きな前フェンダーを持つ個性的なスタイルが確認できます。







内装についても、スピードメーターや黒いレバーが配置されたレトロなコックピットを公開。







また、後部座席にはアンティーク人形を2体乗せていることも明かし、「後部座席にはアンティーク人形が同乗！ボンジュール」と、テリーさんらしい遊び心あふれるこだわりを紹介しています。







一方で、納車早々のハプニングも。給油のために立ち寄ったガソリンスタンドで、ガソリンキャップがないことに気づいたといいます。「走行中に外れて飛んでいってしまったようだ！Oh la la!!」と綴っており、クラシックカーならではの洗礼を受けつつも、そのトラブルさえ楽しんでいるようです。



【担当：芸能情報ステーション】