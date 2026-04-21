一点もの探しの3日間！ ミネラルキャピタル「ミネラルキャピタル2026in東京」

記事ポイント 「ミネラルキャピタル2026in東京」が5月1日から3日まで東京交通会館12階で開催入場無料で、100社超の出展と6種類の宝石・鉱物体験企画を用意各日先着400名の来場特典や、2日間計60名限定の宝石石鹸ワークショップも実施 「ミネラルキャピタル2026in東京」が5月1日から3日まで東京交通会館12階で開催入場無料で、100社超の出展と6種類の宝石・鉱物体験企画を用意各日先着400名の来場特典や、2日間計60名限定の宝石石鹸ワークショップも実施

流行や価格だけではなく、今の自分にしっくりくる宝石を探す3日間のイベントが東京・有楽町で開催されます。

ミネラルキャピタルが主催する「ミネラルキャピタル2026in東京」は、100社を超える出展社が集まり、ジュエリーや宝石、鉱物との出会いを楽しめるミネラルイベントです。

ミネラルキャピタル「ミネラルキャピタル2026in東京」





開催日程: 5月1日(金)14:00〜19:00、5月2日(土)10:00〜18:00、5月3日(日)10:00〜16:00会場: 東京交通会館 12F ダイヤモンドホール＋カトレアサロン（東京都千代田区有楽町2丁目10-1）アクセス: JR有楽町駅前入場料: 無料出展社数: 100社超主催: 一般社団法人ミネラルキャピタル

会場は東京交通会館12階フロア全面を使い、宝石や鉱物、ジュエリーを見て選ぶだけでなく、学びや体験も楽しめる内容です。

ミネラルショー常連の“石好き”はもちろん、初めて足を運ぶ人にも、プロから直接選ぶ時間を提案します。

会場で出会える宝石とジュエリー





会場には色とりどりの原石やルース、ジュエリーが並びます。

見て楽しむだけでなく、自分に似合う“一石”を探せるのが魅力です。





希少石を含むルースにも注目。

宝石ごとの個性をじっくり比較しながら選べる機会です。





色石を使ったジュエリーも登場。

身につける楽しみをイメージしながら選びたいラインナップです。

来場者プレゼント





配布内容: ジュエリー用クロス配布数: 各日先着400名受け取り場所: 会場受付素材特長: 超極細繊維のソフトタイプ使用対象: パール、デリケートな宝石、金、プラチナ、ホワイトゴールド、銀製品、真珠、メガネ、スマートフォンなど

3日間の来場者特典として、ジュエリー用クロスを各日先着400名にプレゼント。

ミクロの微粒子を絡め取る超極細繊維を使い、繰り返し洗って使える実用品です。

宝石石鹸ワークショップ





開催日: 5月1日(金)、5月2日(土)参加人数: 両日先着30名、計60名限定受付方法: 当日受付所要時間: 約30分1回あたりの受付人数: 3〜4名講師: Tamalulu 須澤侑子さん

宝石のような輝きを閉じ込めた石鹸作りを体験できるワークショップも実施。

5月1日と2日の来場者限定で、参加枠は各日30名です。

体験企画6種





宝石万華鏡づくり: 5月1日〜5月3日、当日受付ジュエリー石留め体験: 5月1日〜5月3日、事前予約制（初日は当日参加枠あり）貴石切子体験: 5月1日〜5月3日、事前予約制石を楽しむための勉強会: 5月2日〜5月3日、事前予約制ワイヤージュエリー体験: 5月1日〜5月3日、事前予約制勾玉製作・宝石研磨体験: 5月1日〜5月3日、事前予約制

宝石や鉱物を“見て買う”だけではなく、自分で作る、学ぶ、仕立てる体験が6種類そろいます。

初心者から上級者まで、それぞれの楽しみ方ができる構成です。

宝石万華鏡づくり





天然石を使って、世界で一つの万華鏡を作るワークショップです。

内部ミラーや外装、オブジェクトケースも選べるため、オリジナル感のある仕上がりに。

自宅にあるルースや切れたチェーンを入れることもできます。

ジュエリー石留め体験





本格的なジュエリーに宝石を留める体験を用意。

専用テーブルと道具を使い、職人の指導を受けながら石留めに挑戦できます。

完成品はそのまま持ち帰り可能です。

貴石切子体験





山梨県甲府の職人から、研磨機械の使い方を学びながらルースに切子を入れたり、ルース自体を作ったりできる体験です。

宝石になる前の素材に触れられる貴重な内容。

宝石の勉強会





fancygemsによる無料勉強会のテーマは「宝石をオンラインで買うための基礎知識」。

信頼できるショップの条件を学べる内容で、5月2日と3日に開催されます。

ワイヤージュエリー体験





開催日: 5月1日〜5月3日所要時間: 90分内容: ロジャリーフローライト原石のペンダント制作予約方法: 事前予約制、空席があれば当日参加枠あり

工具を使わず、ワイヤーと指先だけで天然石を仕立てる体験です。

ビーズアクセサリー製作を経て原石巻きへ進む流れで、fukane stoneのワイヤー講座「フカネ巻き(R)」の体験版として楽しめます。

勾玉製作と宝石研磨





開催日: 5月1日〜5月3日体験内容: 人工オパールの勾玉製作、水晶リング作り素材: ネオンオパール（ホワイトまたはブルー）、水晶受付方法: 事前予約制、空席があれば当日参加枠あり

勾玉製作では人工オパールを使い、平面研磨機とリューターで粗削りから磨きまで体験できます。

リング作りでは板状の水晶を60番と180番の研磨盤で削り、自分好みの形に仕上げます。

入場無料で、宝石選びから体験まで幅広く楽しめる「ミネラルキャピタル2026in東京」。

各日先着プレゼントや人数限定ワークショップもあるため、気になる人は早めの来場がおすすめです。

自分だけの“一石”と出会いたい人にうれしい3日間のイベントの紹介でした。

よくある質問

Q. ミネラルキャピタル2026in東京の入場料はいくらですか？

A. 入場料は無料です。

ただし、会場内で実施される各種体験ワークショップは別途費用が必要な場合があります。

料金や参加条件は、各体験の予約先や案内で確認できます。

Q. 来場者プレゼントのジュエリークロスは誰でももらえますか？

A. ジュエリークロスは会場受付で配布され、各日先着400名限定です。

数量に達し次第終了となるため、確実に受け取りたい場合は早めの来場が向いています。

Q. どんなワークショップや体験企画がありますか？

A. 宝石万華鏡づくり、ジュエリー石留め体験、貴石切子体験、宝石の勉強会、ワイヤージュエリー体験、勾玉製作・宝石研磨体験の6種類があります。

事前予約制と当日受付の企画があります。

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